娛樂 最新消息

潤娥穿越古代 靠手藝收服李彩玟

潤娥（左）、李彩玟主演《暴君的廚師》，兩人合作火花四濺。（Netflix提供）潤娥（左）、李彩玟主演《暴君的廚師》，兩人合作火花四濺。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕潤娥、李彩玟主演美食穿越劇《暴君的廚師》昨在首爾宣傳，飾演米其林主廚的潤娥因故穿越到古代，遇上李彩玟飾演的暴君，兩人藉由一道道美食萌生微妙的化學反應。

問到若有穿越能力，會選過去或未來？兩人答案都是「未來」，潤娥說回到過去太累了，想去未來世界探索，李彩玟則陷入自問自答，表示預知未來的話，回到現代就不會焦慮，但也不確定能否回到現代。

因該劇上演奇幻愛情盛宴，被問私下是否也會做菜？潤娥表示原本就對做菜有興趣，對演出很有幫助，李彩玟說會做簡單的BBQ，也研究很多吃播和鑽研吃東西的表情。

兩人戲中初相遇場景在野外，潤娥活像一名鬼魂出現在樹林中，李彩玟老實回說「因為扮演冷酷君王，當下沒太注意美貌」，隨後補充本來就是潤娥的粉絲，能合作深感榮幸。《暴君的廚師》23日在Netflix獨家上架。

點圖放大
點圖放大

