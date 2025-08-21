楊麗音茶葉蛋有口碑 動念想創業

《日日好食光》茶敘上，楊麗音（右）談茶葉蛋副業夢，謝瓊煖則曝片場「北藝大校友大集合」。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《日日好食光》昨舉辦茶敘，劇情描繪三位女性在人生下半場透過家常料理找回自我、療癒彼此。楊麗音與謝瓊煖出席受訪，楊麗音自曝副業夢，打算將拿手茶葉蛋品牌化，已經約好向葉全真取經創業。

楊麗音招牌茶葉蛋在圈內有口皆碑，她笑稱「秘方不公開」，之所以動念創業，是疫情停工時開始意識到藝人要有退路。她過去常帶茶葉蛋到劇組分享，馬如風、鍾欣凌都讚不絕口；甚至在白沙屯媽祖遶境分送200顆，她笑說未來若真成生意，希望能交棒兒子，代代相傳。

謝瓊煖則驚呼片場是「北藝大校友大集合」，與范瑞君、張詩盈、郎祖筠合作默契滿滿，「郎姐一出現我們都立正站好，還能邊拍邊八卦。」她劇中飾演倒會的菜販，導演為呈現角色混亂心境，要她隨快歌亂演，讓她哭笑不得。

至於屈中恆日前在北京宣傳《寶島一村》遭指劣跡藝人，楊麗音聽聞臉一沉，強調跌倒不可怕，重點是能再站起來，不過藝人面對外界檢視，還是要兢兢業業。謝瓊煖則緩頰：「他已付出代價，也有改正，跟他合作我沒問題。」

