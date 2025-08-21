晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊麗音茶葉蛋有口碑 動念想創業

《日日好食光》茶敘上，楊麗音（右）談茶葉蛋副業夢，謝瓊煖則曝片場「北藝大校友大集合」。（大愛提供）《日日好食光》茶敘上，楊麗音（右）談茶葉蛋副業夢，謝瓊煖則曝片場「北藝大校友大集合」。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《日日好食光》昨舉辦茶敘，劇情描繪三位女性在人生下半場透過家常料理找回自我、療癒彼此。楊麗音與謝瓊煖出席受訪，楊麗音自曝副業夢，打算將拿手茶葉蛋品牌化，已經約好向葉全真取經創業。

楊麗音招牌茶葉蛋在圈內有口皆碑，她笑稱「秘方不公開」，之所以動念創業，是疫情停工時開始意識到藝人要有退路。她過去常帶茶葉蛋到劇組分享，馬如風、鍾欣凌都讚不絕口；甚至在白沙屯媽祖遶境分送200顆，她笑說未來若真成生意，希望能交棒兒子，代代相傳。

謝瓊煖則驚呼片場是「北藝大校友大集合」，與范瑞君、張詩盈、郎祖筠合作默契滿滿，「郎姐一出現我們都立正站好，還能邊拍邊八卦。」她劇中飾演倒會的菜販，導演為呈現角色混亂心境，要她隨快歌亂演，讓她哭笑不得。

至於屈中恆日前在北京宣傳《寶島一村》遭指劣跡藝人，楊麗音聽聞臉一沉，強調跌倒不可怕，重點是能再站起來，不過藝人面對外界檢視，還是要兢兢業業。謝瓊煖則緩頰：「他已付出代價，也有改正，跟他合作我沒問題。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中