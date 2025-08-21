007開新局 72歲皮爾斯笑喊願接任務

皮爾斯布洛斯南演過4部007電影，是不少影迷最愛的007之一。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕第26集007日前已宣布將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，曾擔任第5代「龐德」的72歲男星皮爾斯布洛斯南最近忙著宣傳Netflix新片《週四謀殺俱樂部》，透露很期待新任龐德人選，更直言可以考慮重返龐德角色。

影后海倫米蘭（左起）、皮爾斯布洛斯南、影帝班金斯利合作《週四謀殺俱樂部》。（Netflix提供）

皮爾斯曾於1995至2002年間主演《黃金眼》、《明日帝國》、《縱橫天下》以及《誰與爭鋒》4部007電影，深受影迷喜愛。他接受《Radio Times》專訪時暢聊詮釋「高齡版龐德」的可能性，「我不覺得有人想看一個72歲、滿臉滄桑的龐德，但如果導演維勒納夫真的有什麼妙招，我會立刻考慮。」

在《週四謀殺俱樂部》和他對戲的影后海倫米蘭近日接受《Saga Magazine》訪問，也提到對下一任龐德的看法，對於外界曾討論是否讓角色「轉性」，直言「我非常相信女權，但詹姆斯龐德必須是男性，你不能讓一個女性去演，這樣行不通。」

除了外界對於下一任龐德熱烈討論，為《007》系列設計出經典標誌的美國平面設計大師喬卡羅夫昨也傳出已於17日辭世，享嵩壽103歲。他設計出由數字「7」結合手槍輪廓的標誌，象徵了龐德的冷酷與魅力，即便歷代龐德演員不斷更替，這個標誌卻始終未曾改變。

卡羅夫百歲生日時曾透露當年設計007標誌僅獲得300美金（約台幣9084元），不但沒署名，也未享有任何後續收益。後來007團隊特別贈送一枚刻有「007」標誌的歐米茄腕錶，表達對他貢獻的肯定與感謝。

