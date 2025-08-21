晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

007開新局 72歲皮爾斯笑喊願接任務

皮爾斯布洛斯南演過4部007電影，是不少影迷最愛的007之一。（翻攝自IMDB）皮爾斯布洛斯南演過4部007電影，是不少影迷最愛的007之一。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕第26集007日前已宣布將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，曾擔任第5代「龐德」的72歲男星皮爾斯布洛斯南最近忙著宣傳Netflix新片《週四謀殺俱樂部》，透露很期待新任龐德人選，更直言可以考慮重返龐德角色。

影后海倫米蘭（左起）、皮爾斯布洛斯南、影帝班金斯利合作《週四謀殺俱樂部》。（Netflix提供）影后海倫米蘭（左起）、皮爾斯布洛斯南、影帝班金斯利合作《週四謀殺俱樂部》。（Netflix提供）

皮爾斯曾於1995至2002年間主演《黃金眼》、《明日帝國》、《縱橫天下》以及《誰與爭鋒》4部007電影，深受影迷喜愛。他接受《Radio Times》專訪時暢聊詮釋「高齡版龐德」的可能性，「我不覺得有人想看一個72歲、滿臉滄桑的龐德，但如果導演維勒納夫真的有什麼妙招，我會立刻考慮。」

在《週四謀殺俱樂部》和他對戲的影后海倫米蘭近日接受《Saga Magazine》訪問，也提到對下一任龐德的看法，對於外界曾討論是否讓角色「轉性」，直言「我非常相信女權，但詹姆斯龐德必須是男性，你不能讓一個女性去演，這樣行不通。」

除了外界對於下一任龐德熱烈討論，為《007》系列設計出經典標誌的美國平面設計大師喬卡羅夫昨也傳出已於17日辭世，享嵩壽103歲。他設計出由數字「7」結合手槍輪廓的標誌，象徵了龐德的冷酷與魅力，即便歷代龐德演員不斷更替，這個標誌卻始終未曾改變。

卡羅夫百歲生日時曾透露當年設計007標誌僅獲得300美金（約台幣9084元），不但沒署名，也未享有任何後續收益。後來007團隊特別贈送一枚刻有「007」標誌的歐米茄腕錶，表達對他貢獻的肯定與感謝。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中