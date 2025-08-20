晴時多雲

娛樂 最新消息

動力火車高唱《彩虹》 為颱風受災民眾打氣

動力火車拿金曲獎後演出邀約增加許多，但仍不忘做公益。（記者潘少棠攝）動力火車拿金曲獎後演出邀約增加許多，但仍不忘做公益。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車榮獲本屆金曲獎最佳演唱組合，得獎後演出邀約更多，直呼最近非常忙，不過再怎麼忙，顏志琳和尤秋興也不忘獻愛心做公益，並以經典曲《彩虹》為近期遭受颱風帶來災害的民眾打氣。

昨動力火車出席「仟元集愛，缺你一塊！到宅服務車募集計劃」活動，他們是華山基金會愛心大使，希望協力為偏鄉長者提供更多服務。前陣子颱風較多，也對南部帶來災害，動力火車看新聞，發現部落很多小時候玩過的地方都被大水破壞了，尤秋興說，雖然打電話回去部落親人們人身安全沒問題，但很多充滿回憶的地方都深受影響。

當動力火車知道，華山的工作人員在從事公益遇到困境都會以他們的歌曲《莫忘初衷》為自己打氣時，直呼很感動，因為這首也是兩人過去低潮期自勉歌曲。對於歌迷頻頻敲碗希望動力火車唱上大巨蛋，尤秋興說很擔心票房問題，但仍表示：「希望有生之年可唱大巨蛋！」

