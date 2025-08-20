【《角頭》票房公約】高捷豪送招牌墨鏡 黃鐙輝加贈丈母娘

高捷揮舞角頭大旗，盼票房再創佳績。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均、實習記者譚曉曼／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》昨在西門首映暨舉辦見面會，近百位粉絲頂著大熱天支持偶像，一名幸運女粉絲生日正好和電影上映日同一天，喜獲鄭人碩送上香吻；鄭人碩笑說：「因為她老公在旁邊，所以就禮貌性親一下手。」炒熱現場氣氛。

鄭人碩先前在宣傳期放話「想抱抱粉絲，能抱就抱」，表示這次能再參與《角頭》宣傳，就像回家充電一樣儲存能量，打趣說：「再講下去就會哭。」

請繼續往下閱讀...

《角頭—鬥陣欸》演員群昨齊聚首映，現場氣氛熱烈。（記者王文麟攝）

首次加入角頭宇宙的黃鐙輝表示，跟著劇組掃街，從戲院門口到捷運西門站6號出口，有團結一心的悸動，高捷問他「是否有巨星的感覺？」黃鐙輝點頭說有，還說感受到瑪莎老大（角色名）比黃鐙輝紅很多。

去年《角頭－大橋頭》全台票房夯賣2.2億，主角王陽明大方送錶給影迷，身為「貴董」的高捷則承諾票房好，會送上招牌太陽眼鏡，黃鐙輝一聽開玩笑加碼「上映當天直接送上我的丈母娘，請大家帶走，不要還我。」聊到票房公約，高捷坦言不用給自己太大壓力，希望能再接再厲，請大家繼續支持，有好票房就有好作品給大家。

黃鐙輝稱自己是「瑪莎老大」，享受巨星般的待遇。（記者王文麟攝）

《角頭－鬥陣欸》自21日上映起，全體演員將兵分三路，北中南跑宣傳，身為五虎將成員的黃尚禾感性說：「很開心角頭團隊越來越大，情感加深，媒體記者也跟著我們並肩作戰，非常珍惜。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法