大牙離婚更會賺 「獨扛房貸」迎轉機 ─遭前夫抱怨愛碎念 認4月主動求離

大牙離婚後首度露面，認為是和平分開，現在心態已經調適好。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈上週與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威宣布7月底已結束5年婚姻，昨出席三立新八點檔《百味人生》首映會，是離婚後首度公開現身。談及心情，她直爽說：「調適得還不錯，離婚又不是什麼很丟臉的事。」她也提到4月就感受到夫妻倆「沒有愛」，主動提議離婚。

曾為挽回尪親下廚 Junior吐槽：最後一根稻草

之前曾傳出大牙因為沒生小孩以及陳建州性騷事件，導致離婚，但她解釋主因是2人生活頻率已經不同，也沒有共同話題，前夫會抱怨她愛碎念，像極了媽媽，種種事跡讓他們歸納出結論，就是「沒有愛情了，也沒有共同方向」。

大牙表示，兩人離婚前也曾試圖挽救感情，像是不會下廚的她，紀念日時親自做飯，沒想到此話才剛說完就被一旁的Junior吐槽：「『下廚』才是壓倒駱駝最後一根稻草吧。」

大牙（左起）私下和謝承均、Junior是球友，他們得知她離婚都很詫異。（記者陳奕全攝）

證婚人謝承均早知情 但尊重大牙＆阿廖師決定

而謝承均身為大牙和阿廖師的共同朋友，也是他們5年前登記結婚的證婚人之一。他7月初就得知兩人要離婚，坦言剛聽到消息時有被嚇到，因為他們常聚會，看不出夫妻倆婚姻面臨危機，但尊重他們的決定。

大牙也提到上月簽完離婚證書的心情「很像做場夢」，並說辦理離婚時找的證人是自己好友，而不是當初結婚時找的謝承均和曾莞婷，讓謝承均苦笑喊：「我已經證婚了，離婚不會再找我，不可能有始有終吧！」

此外，大牙4月出席活動時曾透露因性騷事件，月收不到1萬，讓她很迷惘，好在目前有了團購、業配，還相隔兩年接了八點檔，收入變多，已能獨自扛每個月的3萬多元房貸。

