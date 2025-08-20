幻藍小熊與源少年北流返校 超有感

北流董事長黃韻玲（右六）送上可愛小書包給幻藍小熊和源少年。（臺北流行音樂中心提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕同樣出自選秀節目的AcQUA源少年與GENBLUE幻藍小熊，目前都是年輕人喜愛的偶像團體，各自為夢想努力，而談到啟發自己最多的音樂榜樣時，包括「周董」周杰倫、「Jolin」蔡依林還有王心凌，都是這些年輕歌手想學習的人選。

臺北流行音樂中心將推出全新企劃節目《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》，董事長黃韻玲昨談到：「以前我看到電視上有喜歡的歌手就想幫他們寫歌。」從小就充滿音樂企圖心，但也自爆首次在國父紀念館上台演出就想轉身向樂手求救，「所以我背對觀眾唱到最後，對自己來說很挫敗。」

請繼續往下閱讀...

幻藍小熊隊長XXIN也返回母校華岡藝校拍節目內容，直言很敬佩學姊大小S勇敢無畏的態度，風格強烈，有自己的思想。黃韻玲送給兩團返校書包，節目將於9月2日及9月9日於「北流雲TMC Cloud」官方YouTube首播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法