娛樂 最新消息

張信哲出道36年挑戰台語歌 皺紋寫字獻媽媽

張信哲舉辦新專輯搶聽會。（潮水音樂提供）張信哲舉辦新專輯搶聽會。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲昨舉辦新專輯《屬於》分享會，他發行生涯第34張專輯，出道36年的他首度挑戰台語歌要送給媽媽，笑稱現在年紀大了一點，相對來說可以掌握多一點的「氣口」，當初聽到DEMO就感動淚崩。

張信哲（左）與理想混蛋的雞丁合作新歌《共犯》，兩人在記者會合體「拌飯」。（潮水音樂提供）張信哲（左）與理想混蛋的雞丁合作新歌《共犯》，兩人在記者會合體「拌飯」。（潮水音樂提供）

這次發片他放話要突破舒適圈，包括邀來新生代音樂人理想混蛋合作，昨天主唱雞丁現身記者會站台，張信哲爆料當初退了他們3次歌，終於打造出滿意的歌曲《共犯》。

談到新歌《共犯》，張信哲笑說：「我的共犯結構，聽起來就不是好人，是『理想混蛋』。」主唱雞丁也現身記者會，還準備了「石鍋拌飯」，笑說：「想跟阿哲哥一起『共飯』。」張信哲透露，為了跟理想混蛋合作，有先跟團員約吃飯，起初收到合作的歌曲並沒有太滿意，總共退了3次貨，「我要慢慢地打開他們的心結，本來的歌還是有張信哲情歌的感覺，不只是雞丁，其他團員也有寫歌。」認為退貨不是一件壞事，就是個磨合的過程。

張信哲也預告，這次的新專輯，可能會讓許多歌迷聽了無法適應，「對於習慣張信哲的聽眾來說，可能會有一些不舒適感，這也是我刻意想要傳達的過程，如果沒辦法剝掉標籤的話，肯定會遇到很多卡點跟不舒服。」

他在專輯中收錄了台語歌《皺紋寫字》，「我出道至今第一次唱台語歌，想說如果是要給媽媽的話，還是用自己的母語比較習慣。」透露媽媽聽了非常喜歡，滿意誇讚很好聽。

出道超過36年，張信哲全心投入歌唱事業，每次發片都很砸大錢，這次砸了數千萬製作，依舊完全不手軟，謙稱：「所以我才要那麼努力地繼續去唱（舉辦巡演）啊。」而他在台北跟北京都有置產，笑說未來沒打算再買新房，「我的不動產就是我的專輯，全部都可以直接帶走。」

除了發片，張信哲「未來式」世界巡演也將續航，下月起在拉斯維加斯、紐約、舊金山、溫哥華、多倫多、倫敦、巴黎、雪梨、墨爾本與東京等城市開唱，他鬆口海外巡演告一段落，這套歷時近7年的巡演也將正式劃下句點。

