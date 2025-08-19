晴時多雲

娛樂 最新消息

五月天25週年巡演 全球指標場館走透透

五月天完成多場演唱會，帶給歌迷難忘回憶。（相信音樂提供）五月天完成多場演唱會，帶給歌迷難忘回憶。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡演今年以來已陸續到新加坡國家體育場、澳洲Accor Stadium、美國拉斯維加斯Allegiant Stadium、香港啟德體育園，以及台北大巨蛋等大型指標場館演出，展現超強音樂魅力。

前晚五月天則在北京鳥巢完成這套巡演的第13場演出，阿信感性說：「各位同學，今天是五月天在2025學年度，鳥巢的畢業典禮，珍重再見。」從2012年「諾亞方舟」巡演第一次登上鳥巢開始，這13年來，五月天隨著不同主題巡演已登上鳥巢唱了43場，累計吸引430萬人朝聖，刷新紀錄，阿信對歌迷說：「這份驕傲來自你們，不是你們，五月天不可能在這裡待上任何一秒。」

曾主演《去有風的地方》、《錦繡芳華》等多部夯劇的男主角李現也來看五月天演出，跟著高唱《笑忘歌》等多首歌曲，阿信眼尖發現他在台下，特別走去和他握手，事後李現開心說：「阿信老師的手滿軟的。」

