晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王心凌72小時甜蜜狂歡 潘瑋柏助陣萬人熱舞

潘瑋柏（右）驚喜助陣王心凌，現場尖叫聲不斷。（天晴娛樂提供）潘瑋柏（右）驚喜助陣王心凌，現場尖叫聲不斷。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH2.0」世界巡迴演唱會北京站日前連開3場，她用心送上多重大禮，除了準備10套新造型、時隔15年《Happy Loving》完整版驚喜回歸，多年好友潘瑋柏也現身，兩人合跳特別版《熱愛》，潘瑋柏改編的rap引發現場尖叫。

王心凌北京開唱換了10套新造型，誠意十足。（天晴娛樂提供）王心凌北京開唱換了10套新造型，誠意十足。（天晴娛樂提供）

15年後再次唱跳《Happy Loving》，王心凌帶著滿滿的誠意，全新升級的舞台、絢麗燈光，將氣氛推至沸騰頂點，觀眾席瞬間成為萬人狂歡的巨型「迪斯可舞台」，歌迷紛紛揮舞著螢光棒，歡呼聲不斷。

這次挑戰72小時狂歡，也體現她永遠「報喜不報憂」的性格，演唱會第一天結束，她便因身體不適連吐4次。儘管如此也絲毫不影響她第二天的演出，她在舞台上提起這件事，還開玩笑安撫歌迷：「我這兩天的好朋友是白粥和白吐司，但是大家不用擔心，我已經好很多了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中