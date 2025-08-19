王心凌72小時甜蜜狂歡 潘瑋柏助陣萬人熱舞

潘瑋柏（右）驚喜助陣王心凌，現場尖叫聲不斷。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH2.0」世界巡迴演唱會北京站日前連開3場，她用心送上多重大禮，除了準備10套新造型、時隔15年《Happy Loving》完整版驚喜回歸，多年好友潘瑋柏也現身，兩人合跳特別版《熱愛》，潘瑋柏改編的rap引發現場尖叫。

王心凌北京開唱換了10套新造型，誠意十足。（天晴娛樂提供）

15年後再次唱跳《Happy Loving》，王心凌帶著滿滿的誠意，全新升級的舞台、絢麗燈光，將氣氛推至沸騰頂點，觀眾席瞬間成為萬人狂歡的巨型「迪斯可舞台」，歌迷紛紛揮舞著螢光棒，歡呼聲不斷。

這次挑戰72小時狂歡，也體現她永遠「報喜不報憂」的性格，演唱會第一天結束，她便因身體不適連吐4次。儘管如此也絲毫不影響她第二天的演出，她在舞台上提起這件事，還開玩笑安撫歌迷：「我這兩天的好朋友是白粥和白吐司，但是大家不用擔心，我已經好很多了。」

