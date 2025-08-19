晴時多雲

娛樂 最新消息

許富凱巡演唱回家鄉 忘情飆唱笑比觀落陰

許富凱巡演唱回家鄉 忘情飆唱笑比觀落陰許富凱以28首台語經典歌曲，帶領大家穿梭時空。
（寬宏藝術X何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱「拾歌PLUS」讚聲演唱會最終場唱回自己的家鄉高雄，呼應城市地景，他以《惜別的海岸》作為序幕，更以天后江蕙經典歌連發，《不想伊》、《你著忍耐》立刻炒熱全場氣氛。

許富凱（左五）「拾歌PLUS」唱回家鄉高雄。（寬宏藝術X何樂音樂提供）許富凱（左五）「拾歌PLUS」唱回家鄉高雄。（寬宏藝術X何樂音樂提供）

高雄站主打男女戀歌，他飆唱《愛情恰恰》、《舞女》、《春風少年兄》觀眾跟著大聲唱和，唱到《煞到你》、《愛情的騙子我問你》時，更是忘情扭動屁股讓台下尖叫連連，有粉絲要求他下台互動，他嚇得說：「我若下去衣服可能都不見吧！」

許富凱還特別選了張秀卿《我不是無情的人》、蕭煌奇《命運點歌》、陳盈潔《破浪人生》等歌作為高雄場彩蛋，撕心裂肺詮釋獲得全場拍手叫好，他形容：「演唱的時候會進到歌曲裡面，就像觀落陰一樣，投入在裡面狀況、回憶在腦海裡一一浮現。」

演唱會共準備了28首台語經典帶大家穿梭時空，這次他唱進Live house場館，有粉絲敲碗他下回唱上高雄巨蛋，他打趣回應： 「我很隨緣，時間到了它就來了，巨蛋又不是我開的。」

