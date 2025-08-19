晴時多雲

娛樂 最新消息

白冰冰砸百萬 力挺世界閩南語金曲大賽

白冰冰（右）感謝曹金鈴出資又出力，與她一同支持閩南語音樂。（記者潘少棠攝）白冰冰（右）感謝曹金鈴出資又出力，與她一同支持閩南語音樂。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜、實習記者譚曉曼／台北報導〕2025世界閩南語金曲盛典台灣大賽區昨日正式開跑，白冰冰攜手舞蹈家曹金鈴、名廚阿基師等人出席記者會。她強調台灣有許多優秀的創作者、歌手，希望這次能把冠軍留在台灣。

白冰冰認為競爭本來就是電視圈常態。（記者潘少棠攝）白冰冰認為競爭本來就是電視圈常態。（記者潘少棠攝）

白冰冰透露主辦人陳飛推動此比賽已超過20年，理念是讓閩南語歌被全世界聽見，所以接到對方邀約時就一口答應。由於旗下子弟兵陳思瑋、蔡亞露也參賽，所以她不會擔任評審，但會透過網路尋找各地有潛力的歌手參賽，仍不忘喊話子弟兵們：「你們要拿冠軍喔！不然我很沒面子！」

阿基師淡出螢光幕後仍忙碌不歇，持續傳承廚藝。（記者潘少棠攝）阿基師淡出螢光幕後仍忙碌不歇，持續傳承廚藝。（記者潘少棠攝）

比賽規模龐大，光是來自世界各地的評審就有20多位，除台灣賽區外，還有中國、美國、新加坡等賽區的選手參賽。白冰冰還自掏超過百萬，並動員好友一起贊助，特別感謝曹金鈴二話不說答應，提供人脈還出錢出力。她從開會到決定接手不到10天，索性取消原定的3趟高檔旅遊，包括越南、中國與地中海郵輪行，損失逾70萬元。

被問到《超級冰冰show》是否將與胡瓜在週末黃金時段正面交鋒？白冰冰笑稱：「兵來將擋、水來土掩，就算不是瓜哥，也會是別人啊！」認為競爭本來就是電視圈常態。

從《型男大主廚》退役的阿基師現年已73歲，雖已淡出螢光幕仍不願退休，現任福容大飯店行政主廚兼顧問，每週還在五所學校授課。他目前已捐血多達75次，笑言平常因試菜吃太多，乾脆透過捐血促進新陳代謝。至於健康誰把關？他打趣說老婆只管「錢有沒有少給」，真正盯健康的是女兒。

