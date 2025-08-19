晴時多雲

娛樂 最新消息

福山雅治捲性朝貢醜聞 爆點檯女主播開黃腔 發聲說抱歉

福山雅治被爆出點檯女主播還開黃腔，讓不少粉絲幻滅。（翻攝自臉書）福山雅治被爆出點檯女主播還開黃腔，讓不少粉絲幻滅。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本富士電視台先前爆出「性朝貢女主播」給中居正廣的爭議，引發軒然大波，如今卻扯出案外案，大咖男神福山雅治也被點名要女主播參加聚會，甚至大開黃腔引人不適，讓不少人直呼形象崩壞。

中居正廣被爆出性侵女主播，一連串醜聞使他退出演藝圈。（法新社）中居正廣被爆出性侵女主播，一連串醜聞使他退出演藝圈。（法新社）

因中居正廣案，第三方委員會近期全面清查是否有「性朝貢」或者不當聚會等狀況，在報告書中指出，一名大咖男星常與電視台高層聚餐，還傳訊稱「與女主播們的聚會，再麻煩你了」、「好想見到新人主播」等訊息，點名要與女主播見面。這位男星更傳出因為工作繁忙，並未親自到場說明，不過以書面強調，絕對沒有性騷擾或要求女主播同席。

昨爆出，這位大咖正是福山雅治，福山雅治接受日媒專訪，聊了大約70分鐘，並發文表明立場。福山雅治坦言，在閱讀報告書之後感到很懊惱，但因為內容屬於機密，加上考量到外界可能肉搜、誹謗相關人士，最後決定不表明身分，但因為不可能去聯絡感到不適的當事人，讓福山雅治十分煩惱，決定接受採訪發聲。

福山雅治對粉絲感到抱歉，希望外界不要傷害那些勇敢配合調查的人。只是網友整理出福山雅治開黃腔的紀錄，他曾說過「想把老二掏出來在街上走」、「女生在演唱會上都用下流眼神看著我的胯下，禮貌上我該讓它看起來大一點」，有日本網友認為福山雅治此舉相當不妥，但也有人護航這是昭和式笑話，是一種特色，反應兩極。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

