晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴寶劍高雄寵粉送簽名 揮汗晨跑超萌

朴寶劍高雄寵粉送簽名 揮汗晨跑超萌朴寶劍現蹤高雄趴趴走，到處幫粉絲簽名。
（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴寶劍暌違6年來台舉行專場見面會，昨天一大早被民眾直擊現身高雄街頭慢跑，他身穿白色T恤搭配黑色短褲，零偽裝一下子就被發現，只是他仍不敵南台灣的艷陽，滿頭大汗，模樣超級卡哇伊。

朴寶劍暌違6年來台舉行專場見面會，圖為去年來台活動照。（資料照，記者王文麟攝）朴寶劍暌違6年來台舉行專場見面會，圖為去年來台活動照。（資料照，記者王文麟攝）

朴寶劍寵粉出名，前天抵達高雄小港機場之後，不但前往官方快閃店，還現身粉絲應援咖啡廳力挺，親和力十足的他不厭其煩的為粉絲簽名，露出招牌微笑與大家打招呼，讓全場陷入瘋狂，紛紛大喊「歐巴我愛你」、「歡迎來到台灣」。朴寶劍見一位女童拿著自己的應援物，也親切彎下腰簽名，並用中文回應「謝謝」。

現年32歲的朴寶劍是韓國代表性演員，代表作包括《請回答1988》、《雲畫的月光》等，今年還以韓劇《苦盡柑來遇見你》中的年輕版「寬植」人氣再上一層樓，不過他謙遜、親切的態度始終如一，難怪讓粉絲如此死心塌地。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中