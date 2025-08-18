朴寶劍高雄寵粉送簽名 揮汗晨跑超萌

朴寶劍現蹤高雄趴趴走，到處幫粉絲簽名。

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴寶劍暌違6年來台舉行專場見面會，昨天一大早被民眾直擊現身高雄街頭慢跑，他身穿白色T恤搭配黑色短褲，零偽裝一下子就被發現，只是他仍不敵南台灣的艷陽，滿頭大汗，模樣超級卡哇伊。

朴寶劍暌違6年來台舉行專場見面會，圖為去年來台活動照。（資料照，記者王文麟攝）

朴寶劍寵粉出名，前天抵達高雄小港機場之後，不但前往官方快閃店，還現身粉絲應援咖啡廳力挺，親和力十足的他不厭其煩的為粉絲簽名，露出招牌微笑與大家打招呼，讓全場陷入瘋狂，紛紛大喊「歐巴我愛你」、「歡迎來到台灣」。朴寶劍見一位女童拿著自己的應援物，也親切彎下腰簽名，並用中文回應「謝謝」。

現年32歲的朴寶劍是韓國代表性演員，代表作包括《請回答1988》、《雲畫的月光》等，今年還以韓劇《苦盡柑來遇見你》中的年輕版「寬植」人氣再上一層樓，不過他謙遜、親切的態度始終如一，難怪讓粉絲如此死心塌地。

