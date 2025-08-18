告五人小巡演貼近粉絲 出動傻瓜唱片行

告五人的「傻瓜唱片行」行動車將隨他們去台中、高雄演出。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人回歸Live House巡演，希望近距離和歌迷互動，前晚開始在台北Legacy TERA一連舉辦兩場演唱會，共吸引4千粉絲到場欣賞，特別打造的「傻瓜唱片行」POP-UP行動車也正式出動，展出犬青的麥克風、哲謙的鼓棒等珍貴東西，歌迷大排長龍搶拍照打卡。

告五人行動車上展示團員的鼓棒等珍貴物品。（相信音樂提供）

告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，歌曲在排行榜上有不錯的成績，新巡演也陸續完成宜蘭和台北場演出，開心為歌迷獻唱新歌。演唱會還邀請到黃中岳擔任音樂總監，團員都覺得吃了定心丸。在巡演開始前的密集練團，告五人直呼像是「暑期特訓」，並談到：「這次練團的重點不是要想著自己要多猛，而要想著樂團的歌曲該如何詮釋及表達。」

請繼續往下閱讀...

告五人行動車上展示團員的麥克風等珍貴物品。（相信音樂提供）

前晚台北首場雲安在第一段講話時有點微喘，被犬青虧說：「才唱3首歌就喘嗎？」雲安馬上解釋自己可是很持久的，哲謙也笑說：「續航力可以撐3小時啦！」

除了帶來一連串歌迷愛歌，雲安也感性說：「在大家的人生故事裡，我們就是你的配角，而你是自己的主角，希望這些歌在伴隨大家成長的同時，也能帶來很多力量。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法