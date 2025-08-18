孫燕姿高雄開唱嗨玩諧音梗-分享完美的一天

孫燕姿相隔11年來台，「就在日落以後」演唱會昨晚圓滿落幕。

（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語天后」孫燕姿一連兩晚在高雄巨蛋舉辦「就在日落以後」演唱會，昨晚五月天、蔡健雅在VCR「獻聲」，五月天直呼孫燕姿完全沒有改變，蔡健雅也稱讚第一次聽到她的聲音，就覺得太獨特、太有魅力，曾經一起工作的夥伴也訴說她們眼中的孫燕姿，氛圍溫馨感人。

孫燕姿首度在高雄開唱，與歌迷分享最愛小吃。

（Make Music提供）

高雄首場演出結束後，孫燕姿雖然累但是難掩開心的情緒，回到飯店簡單的吃了些清粥小菜，就趕緊休息。昨天下午進到場館，拜拜完後她把握陽光普照的午後，在場外曬曬太陽，補充身體的維他命，帶著好心情、好體力，準備第二場演出。

昨晚氣氛熱烈爆棚，孫燕姿還俏皮講了「諧音梗」：「高雄的天氣『粉乾』，你們知道我在高雄吃了些什麼嗎？」細數粉肝、虱目魚、焢肉等小吃，更笑著表示：「我覺得吃得飽、睡得好，在我這個年齡是很重要的，因為早一點睡覺，《完美的一天》才可以早一點開始。」隨即演唱《完美的一天》。

演唱會中段的點歌橋段，現場歌迷則選唱了孫燕姿寫的《很好》以及《任性》，還不忘幽默地對偶像喊話：「未來不管妳愛唱不唱的，我們一樣會永遠愛妳！」孫燕姿也大方加碼，宛如KTV大合唱的《了解》，讓全場陷入沸騰。

