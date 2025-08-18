周董愛女鬧場歌債多 今夏推新輯願望恐跳票

周杰倫同時忙於演唱會和新專輯錄唱，壓力不小。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕計畫趕不上變化！「周董」周杰倫原本期待能在今夏8、9月推出新專輯，不過前陣子身體不適，頭痛加上感冒，影響錄唱進度，最近想要加快腳步完成新歌，卻又遇上寶貝小女兒太黏他「來鬧」，種種不可控制的因素，周董要在夏天出新輯的願望可能要跳票了。

周杰倫（左）忙著做新歌，小女兒卻想聽他彈生日歌。（翻攝自IG）

嘉年華巡演6年 預計唱110場

周杰倫忙著做新歌，小女兒卻想聽他彈生日歌。（翻攝自IG）

其實周董算是蠟燭兩頭燒，除了趕著完成新專輯，「嘉年華」世界巡演在歷經6年的演出後，也將在今年10月劃下句點，總場次預估將達110場，儘管台灣粉絲敲碗周董能返場再唱幾場，不過據悉完成最後3站巡演就將落幕，想看周董演唱會只能期待未來新的巡演。

請繼續往下閱讀...

周董談到，他只能利用巡演空檔才能專心創作，他也知道歌迷都很著急，因此這兩天兩度安撫歌迷別急，先是說：「這次就算沒錄到一首，也會創作一首出來，別急。」

另外周董又說：「我有一些別人的歌要寫，也有自己的要寫，所以大家別急好嗎？」歌迷一方面期待，不知道又有那個天王天后可以唱到周董寫的歌，但另一方面也期盼周董不要那麼忙，才能專心做自己的專輯。

小女兒亂入 天王外出找錄音室

有趣的是，周董越急著趕專輯進度，卻有無法抗拒的小可愛「干擾」他，周董自爆忙寫歌和錄音過程中，3歲小女兒Jacinda會亂入，他還曬出女兒小手按鋼琴的照片，笑說：「開始來鬧了！」正因為無法在家專心寫歌，周董不得不外出找錄音室，他之前就曾公開喊話房仲業者，幫他找工業風的夢幻錄音室，昨天他也分享幾張尋覓中適合的錄音室場所。

周董除了忙自己專輯，也不忘叮嚀派偉俊好好利用時間，之前小派去海外參加藝人好友婚禮，周董還關切他有沒有把握機會多拍些東西，可以當成MV素材，非常注重時間管理。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法