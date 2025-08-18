晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周董愛女鬧場歌債多 今夏推新輯願望恐跳票

周杰倫同時忙於演唱會和新專輯錄唱，壓力不小。（杰威爾提供）周杰倫同時忙於演唱會和新專輯錄唱，壓力不小。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕計畫趕不上變化！「周董」周杰倫原本期待能在今夏8、9月推出新專輯，不過前陣子身體不適，頭痛加上感冒，影響錄唱進度，最近想要加快腳步完成新歌，卻又遇上寶貝小女兒太黏他「來鬧」，種種不可控制的因素，周董要在夏天出新輯的願望可能要跳票了。

周杰倫（左）忙著做新歌，小女兒卻想聽他彈生日歌。（翻攝自IG）周杰倫（左）忙著做新歌，小女兒卻想聽他彈生日歌。（翻攝自IG）

嘉年華巡演6年 預計唱110場

周杰倫忙著做新歌，小女兒卻想聽他彈生日歌。（翻攝自IG）周杰倫忙著做新歌，小女兒卻想聽他彈生日歌。（翻攝自IG）

其實周董算是蠟燭兩頭燒，除了趕著完成新專輯，「嘉年華」世界巡演在歷經6年的演出後，也將在今年10月劃下句點，總場次預估將達110場，儘管台灣粉絲敲碗周董能返場再唱幾場，不過據悉完成最後3站巡演就將落幕，想看周董演唱會只能期待未來新的巡演。

周董談到，他只能利用巡演空檔才能專心創作，他也知道歌迷都很著急，因此這兩天兩度安撫歌迷別急，先是說：「這次就算沒錄到一首，也會創作一首出來，別急。」

另外周董又說：「我有一些別人的歌要寫，也有自己的要寫，所以大家別急好嗎？」歌迷一方面期待，不知道又有那個天王天后可以唱到周董寫的歌，但另一方面也期盼周董不要那麼忙，才能專心做自己的專輯。

小女兒亂入 天王外出找錄音室

有趣的是，周董越急著趕專輯進度，卻有無法抗拒的小可愛「干擾」他，周董自爆忙寫歌和錄音過程中，3歲小女兒Jacinda會亂入，他還曬出女兒小手按鋼琴的照片，笑說：「開始來鬧了！」正因為無法在家專心寫歌，周董不得不外出找錄音室，他之前就曾公開喊話房仲業者，幫他找工業風的夢幻錄音室，昨天他也分享幾張尋覓中適合的錄音室場所。

周董除了忙自己專輯，也不忘叮嚀派偉俊好好利用時間，之前小派去海外參加藝人好友婚禮，周董還關切他有沒有把握機會多拍些東西，可以當成MV素材，非常注重時間管理。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中