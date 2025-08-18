9月跟著21部電影去旅行 李察吉爾揪觀眾《與達賴喇嘛談心》

好萊塢巨星李察吉爾（右）歷時6年拍攝製作《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》，被視為達賴（左）今年90歲生日的慶賀之作。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025世界民族電影節將在9月登場，今年以「跟著電影去旅行」為主題，將在北、中、南、東等6地盛大舉行，總計以21部電影、70場免費欣賞，邀請觀眾一同參與。

「世界民族電影節」開幕片為蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》。（蒙藏文化中心提供）

世界民族電影節邁入第四屆，今年開幕片為敘述遊牧家庭與環境變遷的蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》，閉幕片則為美國紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》，兩部電影都是台灣首映。《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》是李察吉爾歷時6年拍攝製作，被視為達賴喇嘛今年90歲生日的慶賀之作。

玄彬主演的電影《哈爾濱》將於世界民族電影節放映，觀眾可一睹男神英姿。（蒙藏文化中心提供）

今年還選映多部好電影，包括國片《KANO》、金馬影后陸小芬主演的《桂花巷》之外，還有韓國男神玄彬擔綱主演的歷史諜報片《哈爾濱》，令人期待。2025世界民族電影節將於9月12日至21日舉行。

