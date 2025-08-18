晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴慧如演繹周遊傳奇的一生 特邀阿嬤觀賞

賴慧如（左）昨演出周遊人生改編的大型舞台劇《她的一生》。（記者潘少棠攝）賴慧如（左）昨演出周遊人生改編的大型舞台劇《她的一生》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊連續17年主辦台灣經典電視電影演唱會「聽咱的歌，看咱的影」，昨在台北流行音樂中心舉行，5000個座位座無虛席。

其中大型歌舞劇《她的一生》改編自周遊的人生故事，找來賴慧如演出，戲中有段「2男搶1女」的橋段改編自周遊與前夫張育安、現任老公李朝永的驚世三角戀，讓賴慧如印象深刻。

賴慧如（左）特別邀請撫養她長大的阿嬤來觀賞表演。（記者潘少棠攝）賴慧如（左）特別邀請撫養她長大的阿嬤來觀賞表演。（記者潘少棠攝）

周遊和賴慧如從小都是阿嬤一手帶大，因此她選擇賴慧如詮釋自己，更大讚賴慧如能歌、能舞又能演，「要找到這樣的人才非常不容易。」賴慧如提到自己15歲北上工作，一路上從單打獨鬥，到後來在演藝圈獲得胡瓜等貴人照顧，跟周遊經歷也很相似。

此外，孝順的賴慧如昨和阿嬤一起受訪，她透露阿嬤去年診斷出癌症三期，經過化療、開刀治療，如今健康許多，氣色也好轉，因此阿嬤這回到台北住兩週，賴慧如打趣說：「她跟我公婆很有話聊，吃得也多，還跟我開玩笑說『再這樣住下去，會越來越胖』。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中