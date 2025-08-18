賴慧如演繹周遊傳奇的一生 特邀阿嬤觀賞

賴慧如（左）昨演出周遊人生改編的大型舞台劇《她的一生》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊連續17年主辦台灣經典電視電影演唱會「聽咱的歌，看咱的影」，昨在台北流行音樂中心舉行，5000個座位座無虛席。

其中大型歌舞劇《她的一生》改編自周遊的人生故事，找來賴慧如演出，戲中有段「2男搶1女」的橋段改編自周遊與前夫張育安、現任老公李朝永的驚世三角戀，讓賴慧如印象深刻。

請繼續往下閱讀...

賴慧如（左）特別邀請撫養她長大的阿嬤來觀賞表演。（記者潘少棠攝）

周遊和賴慧如從小都是阿嬤一手帶大，因此她選擇賴慧如詮釋自己，更大讚賴慧如能歌、能舞又能演，「要找到這樣的人才非常不容易。」賴慧如提到自己15歲北上工作，一路上從單打獨鬥，到後來在演藝圈獲得胡瓜等貴人照顧，跟周遊經歷也很相似。

此外，孝順的賴慧如昨和阿嬤一起受訪，她透露阿嬤去年診斷出癌症三期，經過化療、開刀治療，如今健康許多，氣色也好轉，因此阿嬤這回到台北住兩週，賴慧如打趣說：「她跟我公婆很有話聊，吃得也多，還跟我開玩笑說『再這樣住下去，會越來越胖』。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法