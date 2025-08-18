F.I.R.合體有望？ 阿沁爆6公司搶合作

阿沁自掏腰包舉辦歌唱比賽，樂見陳建寧、詹雯婷官司落幕。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲製作人阿沁昨現身「一人一首阿沁REAL盃」歌唱大賽決賽，談到前團員陳建寧與詹雯婷官司落幕，他樂見其成表示：「地球是圓的！」恭喜他們和解，代表雙方已經把過去放下。

如今官司解決，外界也關注F.I.R.是否有望合體？對此，阿沁爆料已有5、6家公司洽談合體計畫，但時機未到。他也透露私下與陳建寧、詹雯婷仍保持個別聯繫，目前3人還沒開群組。

請繼續往下閱讀...

第二屆「阿沁REAL盃」熱度不減，吸引逾1100位素人參賽，經過兩個月激戰，昨晚12強決賽登場。冠軍將獲得專屬原創單曲、MV拍攝與簽約機會，直通職業歌手之路。阿沁直言每年都自掏腰包舉辦，「不是為了商業，而是責任與傳承」。

夢境音樂社新簽全能新人夏娜首度亮相，與阿沁合唱浪漫對唱曲《見你一面》，甜蜜互動引爆尖叫。她將於下月推出首支舞曲單曲，展現舞台爆發力。去年首屆冠軍斳雅茹已出道，也回娘家獻唱《你會懂》，以學姐身分鼓勵選手勇敢追夢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法