晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F.I.R.合體有望？ 阿沁爆6公司搶合作

阿沁自掏腰包舉辦歌唱比賽，樂見陳建寧、詹雯婷官司落幕。（記者王文麟攝）阿沁自掏腰包舉辦歌唱比賽，樂見陳建寧、詹雯婷官司落幕。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲製作人阿沁昨現身「一人一首阿沁REAL盃」歌唱大賽決賽，談到前團員陳建寧與詹雯婷官司落幕，他樂見其成表示：「地球是圓的！」恭喜他們和解，代表雙方已經把過去放下。

如今官司解決，外界也關注F.I.R.是否有望合體？對此，阿沁爆料已有5、6家公司洽談合體計畫，但時機未到。他也透露私下與陳建寧、詹雯婷仍保持個別聯繫，目前3人還沒開群組。

第二屆「阿沁REAL盃」熱度不減，吸引逾1100位素人參賽，經過兩個月激戰，昨晚12強決賽登場。冠軍將獲得專屬原創單曲、MV拍攝與簽約機會，直通職業歌手之路。阿沁直言每年都自掏腰包舉辦，「不是為了商業，而是責任與傳承」。

夢境音樂社新簽全能新人夏娜首度亮相，與阿沁合唱浪漫對唱曲《見你一面》，甜蜜互動引爆尖叫。她將於下月推出首支舞曲單曲，展現舞台爆發力。去年首屆冠軍斳雅茹已出道，也回娘家獻唱《你會懂》，以學姐身分鼓勵選手勇敢追夢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中