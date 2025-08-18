晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（人物專訪）黃鐙輝《艋舺》小弟熬成老大 吳念軒勤追《角頭》興奮鬥陣

吳念軒（左）、黃鐙輝合體宣傳《角頭－鬥陣欸》，兩人都是首次加入「角頭宇宙」。（記者潘少棠攝）吳念軒（左）、黃鐙輝合體宣傳《角頭－鬥陣欸》，兩人都是首次加入「角頭宇宙」。（記者潘少棠攝）

記者鍾志均／專訪

黃鐙輝、吳念軒首次加入「角頭宇宙」，兩人在《角頭－鬥陣欸》同屬「南部勢力」；曾在《艋舺》演出太子幫成員的黃鐙輝經15年演技洗禮，小弟變老大，吳念軒則對初次踏進角頭世界躍躍欲試，笑稱「好像有加入男團的感覺。」

★黃鐙輝喊話「師父」鈕承澤

黃鐙輝自演出「豆導」鈕承澤執導的《艋舺》後戲路大開，10多年來幾乎戲約不斷，他透露有和豆導聯繫，有勸對方知錯能改，並語重心長喊話：「現在做什麼，未來就會成為什麼，趕緊修正，我們都永遠愛你。」

黃鐙輝形容豆導是「師父」般的存在，表示絕對不會棒打落水狗，相信他（豆導）之後會做對的事情，並說「只要有心改過，就會多一個好人」。

雖然黃鐙輝在《角頭》演黑幫，過去也演過更生人、監獄教誨師等，他透露今年受典獄長邀請，跑了5、6趟監獄分享人生經驗，表示從小爸爸就給自己讀佛陀的故事，種下勸人為善的信念，「雖然《角頭》看似打打殺殺，但背後都是人情義理，最終是要告訴大家歹路不要走。」坦言不怕因演角頭被貼標籤，觀眾應有自己的是非判斷。

黃鐙輝、吳念軒分享《角頭—鬥陣欸》拍攝花絮和接演原因。（記者潘少棠攝）黃鐙輝、吳念軒分享《角頭—鬥陣欸》拍攝花絮和接演原因。（記者潘少棠攝）

★吳念軒向前輩王識賢看齊

吳念軒透露收到《角頭－鬥陣欸》邀請時，內心很興奮又期待，「過去追《角頭》追了好幾年，實際踏進片場後感受到強大氣場，加上劇組對每位工作人員都很貼心，小到便當、飲料都很肯花錢」。

吳念軒說，在家轉到電視會和家人一起模仿《角頭》台詞，笑說曾模仿古斌飾演的「壞壞」，後來發現形象差太多，現在是向王識賢看齊，大讚前輩姿態、眼神、語速都很到位。《角頭－鬥陣欸》將於21日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中