（人物專訪）黃鐙輝《艋舺》小弟熬成老大 吳念軒勤追《角頭》興奮鬥陣

吳念軒（左）、黃鐙輝合體宣傳《角頭－鬥陣欸》，兩人都是首次加入「角頭宇宙」。（記者潘少棠攝）

記者鍾志均／專訪

黃鐙輝、吳念軒首次加入「角頭宇宙」，兩人在《角頭－鬥陣欸》同屬「南部勢力」；曾在《艋舺》演出太子幫成員的黃鐙輝經15年演技洗禮，小弟變老大，吳念軒則對初次踏進角頭世界躍躍欲試，笑稱「好像有加入男團的感覺。」

★黃鐙輝喊話「師父」鈕承澤

黃鐙輝自演出「豆導」鈕承澤執導的《艋舺》後戲路大開，10多年來幾乎戲約不斷，他透露有和豆導聯繫，有勸對方知錯能改，並語重心長喊話：「現在做什麼，未來就會成為什麼，趕緊修正，我們都永遠愛你。」

請繼續往下閱讀...

黃鐙輝形容豆導是「師父」般的存在，表示絕對不會棒打落水狗，相信他（豆導）之後會做對的事情，並說「只要有心改過，就會多一個好人」。

雖然黃鐙輝在《角頭》演黑幫，過去也演過更生人、監獄教誨師等，他透露今年受典獄長邀請，跑了5、6趟監獄分享人生經驗，表示從小爸爸就給自己讀佛陀的故事，種下勸人為善的信念，「雖然《角頭》看似打打殺殺，但背後都是人情義理，最終是要告訴大家歹路不要走。」坦言不怕因演角頭被貼標籤，觀眾應有自己的是非判斷。

黃鐙輝、吳念軒分享《角頭—鬥陣欸》拍攝花絮和接演原因。（記者潘少棠攝）

★吳念軒向前輩王識賢看齊

吳念軒透露收到《角頭－鬥陣欸》邀請時，內心很興奮又期待，「過去追《角頭》追了好幾年，實際踏進片場後感受到強大氣場，加上劇組對每位工作人員都很貼心，小到便當、飲料都很肯花錢」。

吳念軒說，在家轉到電視會和家人一起模仿《角頭》台詞，笑說曾模仿古斌飾演的「壞壞」，後來發現形象差太多，現在是向王識賢看齊，大讚前輩姿態、眼神、語速都很到位。《角頭－鬥陣欸》將於21日全台上映。

