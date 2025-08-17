孫燕姿隔11年見台粉「哭了」！出道25年首攻雄蛋 老公納迪姆愛相隨

孫燕姿在台上唱到哽咽，感謝粉絲一路相挺。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕華語天后孫燕姿相隔11年終於來台灣開唱，昨起連兩天在高雄巨蛋舉辦出道25週年巡演「就在日落以後」，吸引2萬3千名觀眾朝聖，票房約台幣9499萬元。孫燕姿高歌掀起粉絲滿滿回憶，台下有歌迷開場聽到《我要的幸福》就哭了，而她唱到《The Moment》突然哽咽唱不下去，感動地在台上拭淚。

開場主舞台由LED螢幕組成半圓形穹頂，營造出在日落極美歡慶的氛圍，伴隨炫目的煙花綻放，孫燕姿帶來《我要的幸福》正式點燃高雄的夜晚，接著帶來《超快感》、《綠光》、《神奇》等嗨歌，粉絲氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

孫燕姿首次在高雄巨蛋開唱，老公納迪姆甜蜜愛相隨，開場卻一度站錯位置，在工作人員的提醒下才入座。

孫燕姿老公納迪姆愛相隨坐在台下欣賞演出。（讀者提供）

開場孫燕姿感性說：「就在日落以後，高雄站第一天，讓我再聽聽你們的聲音好不好，高雄的朋友好久不見。」不忘細數與高雄的緣分：「我拿到了金曲獎最佳新人獎，也拿到了最佳女歌手獎，都在高雄。」最後笑稱：「現在我們可能都老了一點點，但有些東西是不會變的。」

天后也穿上升級版盔甲演唱《克卜勒》，重現《我也很想他》、《我懷念的》、《逆光》、《天黑黑》等多首金曲，感動滿場粉絲。

孫燕姿舉辦25週年巡演，終於在台灣開唱。（Make Music提供）

首場吳青峰就現身高雄力挺，蔡依林也送花籃，並寫下：「每次聽到妳唱歌，都會想起我們一起的那些日子，等妳約吃飯，繼續閃耀大笑！」演唱會上也有驚喜橋段，大螢幕上出現孫燕姿一路互相扶持的好友及工作人員，為了演唱會特別錄製的影片，包括蔡依林、吳青峰都透過影片，分享與她之間的難忘回憶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法