晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫燕姿隔11年見台粉「哭了」！出道25年首攻雄蛋 老公納迪姆愛相隨

孫燕姿在台上唱到哽咽，感謝粉絲一路相挺。（Make Music提供）孫燕姿在台上唱到哽咽，感謝粉絲一路相挺。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕華語天后孫燕姿相隔11年終於來台灣開唱，昨起連兩天在高雄巨蛋舉辦出道25週年巡演「就在日落以後」，吸引2萬3千名觀眾朝聖，票房約台幣9499萬元。孫燕姿高歌掀起粉絲滿滿回憶，台下有歌迷開場聽到《我要的幸福》就哭了，而她唱到《The Moment》突然哽咽唱不下去，感動地在台上拭淚。

開場主舞台由LED螢幕組成半圓形穹頂，營造出在日落極美歡慶的氛圍，伴隨炫目的煙花綻放，孫燕姿帶來《我要的幸福》正式點燃高雄的夜晚，接著帶來《超快感》、《綠光》、《神奇》等嗨歌，粉絲氣氛熱烈。

孫燕姿首次在高雄巨蛋開唱，老公納迪姆甜蜜愛相隨，開場卻一度站錯位置，在工作人員的提醒下才入座。

孫燕姿老公納迪姆愛相隨坐在台下欣賞演出。（讀者提供）孫燕姿老公納迪姆愛相隨坐在台下欣賞演出。（讀者提供）

開場孫燕姿感性說：「就在日落以後，高雄站第一天，讓我再聽聽你們的聲音好不好，高雄的朋友好久不見。」不忘細數與高雄的緣分：「我拿到了金曲獎最佳新人獎，也拿到了最佳女歌手獎，都在高雄。」最後笑稱：「現在我們可能都老了一點點，但有些東西是不會變的。」

天后也穿上升級版盔甲演唱《克卜勒》，重現《我也很想他》、《我懷念的》、《逆光》、《天黑黑》等多首金曲，感動滿場粉絲。

孫燕姿舉辦25週年巡演，終於在台灣開唱。（Make Music提供）孫燕姿舉辦25週年巡演，終於在台灣開唱。（Make Music提供）

首場吳青峰就現身高雄力挺，蔡依林也送花籃，並寫下：「每次聽到妳唱歌，都會想起我們一起的那些日子，等妳約吃飯，繼續閃耀大笑！」演唱會上也有驚喜橋段，大螢幕上出現孫燕姿一路互相扶持的好友及工作人員，為了演唱會特別錄製的影片，包括蔡依林、吳青峰都透過影片，分享與她之間的難忘回憶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中