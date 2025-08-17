江蕙牽手張清芳清唱 笑催走快點─蔡英文曬照「攬牢牢」天后

江蕙昨晚舉辦台北第4場演唱會。

（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后「二姐」江蕙前晚在小巨蛋開唱，前總統蔡英文現身朝聖，更以最愛的歌曲《博杯》，祝福台灣「大大細細平安快樂過」。昨晚江蕙舉辦台北第4場演唱會，歌壇「東方不敗」張清芳從觀眾席被邀上舞台，清唱夯曲《無人熟識》，展現多年來的默契與情誼。

前總統蔡英文（左）前晚現身朝聖江蕙小巨蛋演唱會。（翻攝臉書）

費玉清「黃金蝴蝶花禮」搶鏡 蔡英文曬照「攬牢牢」天后

請繼續往下閱讀...

昨晚江蕙在演唱《女人的故事》時，透過工作人員得知好姐妹張清芳坐在台下，驚喜不已的她，立刻熱情邀張清芳上台與歌迷打招呼。正當張清芳緩緩從觀眾席走上舞台，二姐忍不住幽默催促：「時間很趕、很晚了，走快點啦！」一來一往的互動，逗得全場笑聲不斷。

江蕙（右）邀好友張清芳在演唱會上助陣。

（寬宏藝術提供）

張清芳當年在小巨蛋舉辦個唱，鼓吹封麥的江蕙開唱，自豪是「第一人」，覺得很有成就感。沒想到江蕙卻笑虧：「其實妳是第99位叫我出道（復出）的，妳不是第一人。」爆料私下不斷鼓勵她重返歌壇的第一人是周杰倫。前陣子張清芳在金曲獎頒獎時被罵，江蕙心疼稱張清芳是個好人，特別致電安慰，「圈內的人都了解妳是一個好人，只是觀眾不知道妳的個性。」話還沒說完張清芳就宣布以後不要再去頒獎了，若是要唱歌才可以，真性情的個性讓歌迷笑翻。

對於攻蛋前不慎染疫，江蕙昨晚再次帶著愧疚的心情致歉，深怕歌迷記錯開唱時間，不忘重申：「8月17日和24日都是晚上6點開演，請大家不要記錯時間了！」好友費玉清再次出手，昨天委託花店把華麗的「蝴蝶花禮」換了花色，變成「黃金蝴蝶」再展活力，也成了粉絲拍照打卡的看點。

費玉清為華麗的蝴蝶花禮更換花色，改裝成「黃金蝴蝶」再展活力。（寬宏藝術提供）

江蕙「無．有」演唱會叫好也叫座，不僅歌迷搶票，就連前總統蔡英文前晚都到場，據現場觀眾表示，蔡英文在演唱會很投入，本來工作人員以為蔡英文聽完尾聲的《博杯》就會離開，沒想到蔡英文一直都有關注演唱會新聞，還知道有安可曲，所以一直待到聽完天后清唱了《甲你攬牢牢》才離場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法