晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

艾瑪史東差點被蜘蛛人搞瘋 難忘兩週跑9國宣傳丟了半條命

艾瑪史東（右）和安德魯加菲爾德2014年為宣傳《蜘蛛人驚奇再起2》全球跑透透，直說被時差搞到精神失常。（美聯社）艾瑪史東（右）和安德魯加菲爾德2014年為宣傳《蜘蛛人驚奇再起2》全球跑透透，直說被時差搞到精神失常。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后艾瑪史東近日接受《Vogue》專訪，回憶2014年《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》的時尚造型，也勾起她短暫飾演「關史黛西」的種種回憶，她更形容當時為了宣傳全球跑透透，搞到她精神失常。

艾瑪當時因拍攝兩集《蜘蛛人驚奇再起》還和安德魯加菲爾德擦出愛火，兩人再見也仍是好友。她說拍攝該系列有過最美好的時光，「我真的很喜歡演《蜘蛛人》，我喜歡和我合作的每一個人。我是在那裡認識安德魯的，也遇見了莎莉菲爾德，還有非常棒的導演馬克韋伯，那是我生命中很特別的一段時間。」

但提到電影宣傳，艾瑪直言「真的不知道大家是怎麼撐過去的」，她說當時兩週內跑9個國家宣傳，陷入一種前所未有的時差混亂狀態，「我整段時間都覺得自己精神失常，半條命都沒了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中