艾瑪史東差點被蜘蛛人搞瘋 難忘兩週跑9國宣傳丟了半條命

艾瑪史東（右）和安德魯加菲爾德2014年為宣傳《蜘蛛人驚奇再起2》全球跑透透，直說被時差搞到精神失常。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后艾瑪史東近日接受《Vogue》專訪，回憶2014年《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》的時尚造型，也勾起她短暫飾演「關史黛西」的種種回憶，她更形容當時為了宣傳全球跑透透，搞到她精神失常。

艾瑪當時因拍攝兩集《蜘蛛人驚奇再起》還和安德魯加菲爾德擦出愛火，兩人再見也仍是好友。她說拍攝該系列有過最美好的時光，「我真的很喜歡演《蜘蛛人》，我喜歡和我合作的每一個人。我是在那裡認識安德魯的，也遇見了莎莉菲爾德，還有非常棒的導演馬克韋伯，那是我生命中很特別的一段時間。」

請繼續往下閱讀...

但提到電影宣傳，艾瑪直言「真的不知道大家是怎麼撐過去的」，她說當時兩週內跑9個國家宣傳，陷入一種前所未有的時差混亂狀態，「我整段時間都覺得自己精神失常，半條命都沒了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法