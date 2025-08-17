晴時多雲

娛樂 最新消息

《辣媽辣妹》回歸獨缺導演華特斯 爆首集成功關鍵

潔美李寇蒂斯（右）和琳西蘿涵暌違22年攜手合作《辣媽辣妹2》，反映極佳。（迪士尼提供）潔美李寇蒂斯（右）和琳西蘿涵暌違22年攜手合作《辣媽辣妹2》，反映極佳。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手演出《辣媽辣妹2》，在北美上映後叫好叫座。續集幾乎原班人馬回歸，不過首集導演馬克華特斯卻缺席，他接受《綜藝》訪問時透露沒有受邀，更笑說拍攝期間還收到多位演員傳訊息問他：「你到底在哪？」

導演馬克華特斯（左）當年和琳西蘿涵合作《辣媽辣妹》叫好叫座，兩人後來還合作了《辣妹過招》。（翻攝自X）導演馬克華特斯（左）當年和琳西蘿涵合作《辣媽辣妹》叫好叫座，兩人後來還合作了《辣妹過招》。（翻攝自X）

導演華特斯回憶當年接下導演一職時，原始劇本並不吸引他，「我提議讓母女個性反差更大，女兒是搖滾樂隊的主音吉他手，媽媽則必須硬著頭皮上台演出。」迪士尼接受了這個改動，最終電影大受歡迎。

華特斯坦言曾表達想參與《辣媽辣妹2》製片或擔任顧問，「但我沒有被邀請」，儘管缺席續集，他仍祝福劇組成功，現在則專注在拍攝新片，更表示《辣媽辣妹》對他而言，仍是一段難忘且改變人生的創作旅程。《辣媽辣妹2》將於8月21日在台上映。

