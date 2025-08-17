晴時多雲

娛樂 最新消息

巨蛇娘娘文英重現銀幕 3位焦點導演10部佳作登桃影

陳玉勳執導、文英主演的喜劇經典《熱帶魚》30週年數位修復版將於桃園電影節放映。（桃園電影節提供）陳玉勳執導、文英主演的喜劇經典《熱帶魚》30週年數位修復版將於桃園電影節放映。（桃園電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕桃園電影節「焦點導演」精選3位導演，包括台灣喜劇大師陳玉勳、中國第六代導演管虎以及義大利導演艾莉絲羅爾瓦雀，總計10部佳作齊聚桃園電影節。

桃影焦點導演的台灣代表是陳玉勳，將放映《熱帶魚》在內的3部電影。（資料照）桃影焦點導演的台灣代表是陳玉勳，將放映《熱帶魚》在內的3部電影。（資料照）

今年正逢電影《熱帶魚》問世30週年，桃影特別選映陳玉勳執導的《熱帶魚》數位修復版、《健忘村》及《消失的情人節》。管虎去年以《狗陣》榮獲坎城影展「一種注目」單元最佳影片大獎，彭于晏在片中扮演出獄青年，他在片中對白不到20句，在流浪過程中與一隻黑狗互相救贖。電影拍完後，狗明星小辛也跟著彭于晏回到台灣定居。

彭于晏在《狗陣》中與黑狗互動令人動容。（桃園電影節提供）彭于晏在《狗陣》中與黑狗互動令人動容。（桃園電影節提供）

桃影選映導演艾莉絲羅爾瓦雀的「義大利三部曲」，包括曾獲得坎城影展評審團大獎的《蜂蜜之夏》、坎城影展《幸福的拉札洛》最佳劇本獎以及《盜墓奇美拉》，影媒盛讚羅爾瓦雀有如「21世紀的費里尼」，視她為下個坎城金棕櫚獎女性得主的熱門人選。

