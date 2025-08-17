晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《玻璃之心》超夯 佐藤健以TENBLANK之名11月會台粉

佐藤健宣布將在11月來台會粉絲。（翻攝自X）佐藤健宣布將在11月來台會粉絲。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕佐藤健最近推出主演並擔任製作人的日劇《玻璃之心》，他昨天宣布將以劇中樂團「TENBLANK」的名義舉行亞洲巡迴見面會，台北是海外首站，將於11月1日降臨台北國際會議中心，之後前往首爾、香港、曼谷等城市。

佐藤健（右起）直言，町田啓太、菅田將暉的檔期最難喬，左為女主角宮崎優。（翻攝自X）佐藤健（右起）直言，町田啓太、菅田將暉的檔期最難喬，左為女主角宮崎優。（翻攝自X）

《玻璃之心》是佐藤健嘔心瀝血之作，前天他與女主角宮崎優一同出席「體感上映會」，與粉絲近距離互動，並分享拍攝秘辛。他透露，演員檔期實在很難喬，當時還要跟NHK大河劇搶町田啓太，不過最難喬出時間的是菅田將暉，他的戲分必須在1個月之內完成，先殺青一次之後，等到拍攝最後1集時再出現。

佐藤健說：「我當然希望他能夠演到最後，但那時候根本喬不到他的檔期，但我相信他一定會回來，結果（他拍了別的作品）整個人增重了不少後才回來。」

佐藤健也透露，一場志尊淳與宮崎優的背後抱名場面，其實靈感來自木村拓哉的代表作之一《愛情白皮書》，就連眼鏡都與木村拓哉相同，佐藤健笑說：「志尊淳當時被木村拓哉附身了。」笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中