《玻璃之心》超夯 佐藤健以TENBLANK之名11月會台粉

佐藤健宣布將在11月來台會粉絲。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕佐藤健最近推出主演並擔任製作人的日劇《玻璃之心》，他昨天宣布將以劇中樂團「TENBLANK」的名義舉行亞洲巡迴見面會，台北是海外首站，將於11月1日降臨台北國際會議中心，之後前往首爾、香港、曼谷等城市。

佐藤健（右起）直言，町田啓太、菅田將暉的檔期最難喬，左為女主角宮崎優。（翻攝自X）

《玻璃之心》是佐藤健嘔心瀝血之作，前天他與女主角宮崎優一同出席「體感上映會」，與粉絲近距離互動，並分享拍攝秘辛。他透露，演員檔期實在很難喬，當時還要跟NHK大河劇搶町田啓太，不過最難喬出時間的是菅田將暉，他的戲分必須在1個月之內完成，先殺青一次之後，等到拍攝最後1集時再出現。

佐藤健說：「我當然希望他能夠演到最後，但那時候根本喬不到他的檔期，但我相信他一定會回來，結果（他拍了別的作品）整個人增重了不少後才回來。」

佐藤健也透露，一場志尊淳與宮崎優的背後抱名場面，其實靈感來自木村拓哉的代表作之一《愛情白皮書》，就連眼鏡都與木村拓哉相同，佐藤健笑說：「志尊淳當時被木村拓哉附身了。」笑翻眾人。

