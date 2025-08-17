晴時多雲

娛樂 最新消息

（人物專訪）尹昭德被逼讀4天軍校退學 革命成功唸戲劇系

尹昭德如今回首，認為爸爸嚴厲教育雖讓他充滿壓力，但也成為他現在詮釋嚴父角色的重要養分。（記者陳奕全攝）尹昭德如今回首，認為爸爸嚴厲教育雖讓他充滿壓力，但也成為他現在詮釋嚴父角色的重要養分。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂》是嚴父，戲外他爸爸是中校退伍，秉持軍人精神，對孩子也是一個口令一個動作的軍事教育，他苦笑說：「難怪我演嚴父都得心應手，畢竟生活題材很豐富。」

尹昭德（右）長大後花了很多時間和爸爸溝通，兩人才講開彼此心結。（尹昭德提供）尹昭德（右）長大後花了很多時間和爸爸溝通，兩人才講開彼此心結。（尹昭德提供）

★家有嚴父軍事教育   游泳被痛揍苦思50年

爸爸的規矩不少，對功課、人品都有要求，還要孩子絕對服從命令。有次尹昭德去游泳，回到家後，弟弟突然告訴他：「爸爸叫你去部隊找他，好像很生氣。」這讓他既不解又慌張，立刻直奔部隊辦公室。沒想到爸爸一言不發，只讓他在旁邊瑟瑟發抖，接著爸爸竟拿起雞毛撢子邊打邊問尹昭德：「知道做錯什麼嗎？」

尹昭德滿週歲時，臉頰肉嘟嘟模樣很可愛。（尹昭德提供）尹昭德滿週歲時，臉頰肉嘟嘟模樣很可愛。（尹昭德提供）尹昭德（右）是家中大哥。（尹昭德提供）尹昭德（右）是家中大哥。（尹昭德提供）尹昭德國小時露出調皮笑容。（尹昭德提供）尹昭德國小時露出調皮笑容。（尹昭德提供）

年紀小的尹昭德其實完全不懂，只能扯著嗓子喊：「我錯了！我錯了！」趴在地上哭泣。如今57歲的他回想，感慨說：「那時候根本不知道自己哪裡做錯，但也從不反抗。我想了快50年，才明白爸爸小時候曾在池塘溺水，他應該是因為擔心我的安危，才會這麼生氣。」

★嚮往表演搞叛逆  獲父成全開心讀北藝大

然而他也有叛逆期，只是比其他人來得相對較晚，一直到考大學才爆發。因他高中到基隆求學，聽到李國修、李立群和賴聲川的《那一夜，我們說相聲》，深深著迷，開始和同學寫相聲腳本，也嚮往考表演相關科系。

尹昭德大學模樣堪稱校草。（尹昭德提供）尹昭德大學模樣堪稱校草。（尹昭德提供）

後來他同時考上陸軍官校和北藝大戲劇系，一開始被爸爸喝斥：「唸什麼戲劇？畢業會給飯吃嗎？軍校畢業就是中尉軍官！」被逼著去陸軍官校上了4天課，哭著哀求爸爸讓他退學，他說：「我永遠都記得爸爸到校門口接我時，那張鐵青的臉，彷彿寫著『你沒出息，要當戲子』。」但因這樣的「革命」，他才如願唸戲劇系。

尹昭德大學以前3名畢業，直接考進研究所。（尹昭德提供）尹昭德大學以前3名畢業，直接考進研究所。（尹昭德提供）

唸到戲劇系大一下學期，爸爸有次到台北送生活費給他，卻問：「要不要準備再考大學？幫你報名。」聽到他回「沒打算重考」後沉默許久，才幽幽說：「以前沒看你笑過，現在你看來滿開心，就繼續唸吧！」讓尹昭德喜極而泣，為了回報爸爸，他大學成績都維持前3名，還保送研究所。

點圖放大body

