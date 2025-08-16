何潤東客串學校見 項婕如緊貼偷師

何潤東（右三）客串游泳教練，帶張玴睿（左起）、蔡振廷、劉修甫與張豐豪（右起）、趙崇喆到新加坡參加比賽。（三匠影視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉修甫、項婕如、吳念軒等人合作的新影集《夜半11點學校見》是台灣和新加坡合作的戲，上月在新加坡殺青，昨在台開鏡。7年未在台灣演出的何潤東特別演出游泳隊教練，他和導演江豐宏之前合作《情定愛琴海》、《泡沫之夏》，這回導演邀約，他二話不說就答應，還讓導演自行決定他要演出什麼角色。

劉修甫（左起）、項婕如、吳念軒昨出席《夜半11點學校見》開鏡儀式。（三匠影視提供）

劉修甫、項婕如在現場也抓住時間跟何潤東互動學習，項婕如提到最常跟何潤東聊天的地方，就是窩在導演旁一起看小螢幕，畢竟何潤東也曾獲金鐘導演殊榮，項婕如說：「他對導演、攝影方面很有興趣和想法，我們拍攝時就認真看畫面，喊卡就聊戲。」

而吳念軒繼《翻牆的記憶》後再跟何潤東、張豐豪合作，他很期待之後在台北開拍有對戲，並讚何潤東是點子王，常有很多很棒的意見。

