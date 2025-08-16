幻藍小熊跨界獻聲妖果小學 拍MV重溫童年

女團「幻藍小熊」昨出席小公視活動，平常台、韓兩地跑的她們分享私下興趣是騎腳踏車。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女團「幻藍小熊」昨出席小公視活動，為開台一周年的小公視慶生，更與動畫IP《妖果小學》跨界合作推出主題歌《SWING DANCE》，成員們分享幕後拍攝MV心得，隊長XXIN直呼當時就像重回小時候一樣，「是很令人印象深刻的一次拍攝。」

「幻藍小熊」NICO、XXIN、采甄、毓、許媛媛、AYEON出席記者會，談及與公視的緣分，毓說她們從小是看《水果冰淇淋》長大，這次能夠合作覺得很榮幸；許媛媛說自己小時候很愛看卡通，提到她有個差9歲的弟弟，常常要幫忙照顧，覺得自己像小媽媽，還不忘叮囑弟弟：「長大要孝順我」。

幻藍小熊目前積極在台、韓兩地方發展，每月往返最多飛4趟，不過她們還是會找時間休息，共同興趣是騎單車，NICO還分享有次騎車時被粉絲認出，但因覺得自己素顏看起來又很狼狽，沒等到對方打招呼，自己就嚇得飛速騎遠。

