高橋一生零日攻擊戀上連俞涵 楊大正面對情敵認輸

高橋一生（左）與連俞涵在《零日攻擊》舊情人重逢，一起被綁架。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日劇男神高橋一生去年來台拍攝台劇《零日攻擊》的第三集《ON AIR》篇，今將播出。高橋一生劇中扮演台日混血的科技產業人士，和連俞涵詮釋的電視台主播大學曾是戀人，多年後再相遇，竟成「亡命鴛鴦」。

楊大正（左）在《零日攻擊》飾演連俞涵前男友，與吳昆達（中）都在電視台上班。（牽猴子提供）

與高橋一生拍戀愛戲，連俞涵打趣稱「愛情不用翻譯」，兩人雖然語言不通，但透過很多眼神交流來傳情。

高橋一生為這齣戲準備充分，他說自己演的角色有複雜背景，「為了表達搖擺不定的內心世界，我在準備時著重在呼吸、眼神與站姿等非語言的表現，而不只是台詞。」

連俞涵和高橋一生有不少遭黑衣人追捕的動作戲，連俞涵說她一度因本能反擊，一直拿包包打黑衣人，「把他們打飛，他們都抓不住我。」後來導演請兩人的手要抓緊一點，還叮嚀連俞涵：「不可以比高橋會打！」

此外，楊大正戲中也身為連俞涵前男友，如何看待「情敵」高橋一生？他笑說：「我第一次看到高橋一生的時候，就知道『慘了』。」雖與高橋一生在劇中同為女主角的舊情人，但私下毫無競爭心，還邀請對方9月到東京Live House支持他所屬滅火器樂團的演出。

