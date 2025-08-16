晴時多雲

娛樂 最新消息

Jolin養生9:30就寢 蔡健雅佩服 陳奕迅邀預購專輯粉絲看紀錄片

蔡依林（中）主持節目，訪問好友吳青峰（左）以及蔡健雅。（凌時差提供）蔡依林（中）主持節目，訪問好友吳青峰（左）以及蔡健雅。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林堪稱是養生天后，她在自己主持的節目招認每晚9點半就要就寢，工作熬夜超過10點就覺得累到不行，打趣：「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午4、5 點！」而香港天王「Eason」陳奕迅近年飽受焦慮症所苦，媽媽更是最近看了新聞才得知消息，趕緊致電關心。

陳奕迅發行演唱會專輯，本月將來台灣宣傳。（環球音樂提供）陳奕迅發行演唱會專輯，本月將來台灣宣傳。（環球音樂提供）

Jolin為了新專輯推出Podcast 節目《Pleasure Talks》，最新一集與好友吳青峰及蔡健雅對談，三人暢聊關於「愉悅」與「情緒」，也分享在音樂創作與出道經歷的心情轉折。

對於彼此的觀察，蔡健雅超佩服Jolin總能把狀態維持得好，尤其是生活作息，「像是聚會9點就會準時說掰掰，怎麼有人可以（晚上）10點就睡。」蔡健雅更招認以前也是凌晨才睡的夜貓子，覺得養生「不酷」，直到近來發現「年紀到了」，每天早上8點就會睜眼起床，現在也乖乖加入早睡的行列。吳青峰這次也替Jolin寫了新歌《Seven》，Jolin也加入一起創作，聽到吳青峰誇讚：「這首歌我喜歡」，感動直呼是給她的最高榮耀。

Eason日前在香港舉辦特映會，好友容祖兒、馮德倫、許志安現身力挺，現場星光熠熠。他在與歌迷對談時，透露媽媽是看了新聞才知道他罹患焦慮症的消息，他趕緊解釋：「其實我真的不是很要緊，我的病是很輕微，並不是嚴重到無法走出房門的那種。大家不需要太擔心。」

Eason將發行最新《FEAR and DREAMS》演唱會專輯，他也要來台灣宣傳，若預購演唱會專輯的粉絲，可以參加《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片分享會抽選，有機會在28日與歌王同場觀賞紀錄片。

