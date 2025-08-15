晴時多雲

《進行曲》3帥肌凸操練太養眼 口碑場秒殺黃牛票飆3倍賣

牧森（前排右至左）、余杰恩、劉育仁在《進行曲》裸身練習引爆話題。
（未來進行曲提供）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血青春電影《進行曲》日前釋出片中「三帥」牧森、劉育仁、余杰恩的裸身養眼演奏花絮，讓不少粉絲暴動。目前影片已突破50萬次瀏覽，吸引超過2萬名網友瘋狂點讚，聲勢驚人。

該片講述一群年輕男孩如何投入努力練習，讓他們所屬的樂旗聯隊可以闖入世界大賽為校爭光的熱血故事，從台北電影節閉幕放映後，加上多場口碑場放映皆掀好評，也讓接下來的口碑場及各地限定場都瞬間秒殺、一票難求。網友也發現二手票券平台上出現價格高達原價3倍以上的「黃牛票」，除引發討論，甚至驚動文化部表達關切。

監製陳慧如受訪時表示，原本只預計舉辦3場口碑搶先場，結果開放登記申請後瞬間秒殺，甚至引來黃牛炒價賣票，她承諾一定加開場次，「我也沒碰過這種情況，但既然有這麼多年輕朋友想看，加場服務觀眾是一定要的吧！」更請大家不要買黃牛票。《進行曲》將於8月29日在台上映。

