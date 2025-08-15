連晨翔劉品言好孕到 劉媽媽笑喊現省300萬

連晨翔已預約進產房，要第一時間迎接寶寶到來。

（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔昨出席品牌活動，作為新手人夫、人父的他心情很好，先前劉品言去凍卵時，透露媽媽只希望她趕快懷孕，認為就算花300萬到美國找精主受孕也無妨，因此劉品言今年無預警升格當媽後，她媽媽除了樂開懷，第一反應是「現省300萬」，讓連晨翔聽了哈哈大笑，他回：「突然間覺得我好像很偉大。」

劉品言（右）目前懷孕6個月，年底將與連晨翔迎接寶寶出生。

（翻攝自臉書）

他接著透露第一次見岳母，緊張到不行，事後卻被劉品言誇獎「表現不錯啊」，他羞赧分享秘訣：「反正一直笑就好。」

請繼續往下閱讀...

人生進入新階段，對連晨翔而言多了許多快樂以及責任。劉品言生日跟父親節是同一天，他認為寶寶還沒出生，不用慶祝自己的父親節，以劉品言生日為主，送上最新款手機和鮮花。

另外，他也是個神隊友，每天都幫劉品言按摩20分鐘消水腫，也早已預約進產房，一起迎接寶寶出生。另外，夫妻倆也會和肚中寶寶說話，連晨翔笑說有時老婆喊「寶寶在踢了」，他一摸肚皮，寶寶瞬間就安靜，令他有些無奈。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法