晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秦楊右眼突失明左眼弱視 錯失黃金搶救期視力剩5成

秦楊右眼突失明左眼弱視 錯失黃金搶救期視力剩5成秦楊當年以《台灣霹靂火》劉文聰一角爆紅。
（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦楊今年父親節當天驚傳右眼失明，讓他直呼：「人生變黑暗！」他昨接受本報訪問，提到自己左眼先天弱視，視力僅有0.025，從小都靠右眼看世界。沒想到8日一睜眼，右眼突然一片黑灰、幾乎看不見，讓他驚恐萬分，當天就醫找不出原因，隔天才確診「急性黑矇症」。

秦楊右眼突失明左眼弱視 錯失黃金搶救期視力剩5成秦楊就醫檢查眼睛，確診罹患「急性黑矇症」。
（秦楊提供）

他回想當下幾乎全盲狀態，令他崩潰，直呼：「眼睛看不到，真的想去死！」他提到就診後，檢查出因視網膜神經血管嚴重堵塞，引發突發性失明，醫生告知這是「急性黑矇症」，並遺憾告訴他已錯過黃金6小時搶救期，加上血管堵塞嚴重，頂多只能恢復8成視力。

如今他右眼恢復5成視力，他解釋這「5成」是看出去的視野，只有上半部，看不到下半部，「像是我面對一個人，我只看得到鼻樑以上，下半部仍是一片灰黑。」他現在眼前仍是霧濛濛，走路也失去平衡感，容易頭暈，好在老婆一直在身旁照顧他。

突然失明這件事，除了提醒他健康的重要性，也讓他想起當法醫的岳父早在10年前就叮嚀他：「眼睛50歲後要好好保養，不然會失明，因為你只用一顆眼睛看，壓力會加倍。」如今他因眼疾問題，無法看手機的文字，只能透過電話和朋友聯絡。

他也提到近日一直忙著9月的公益演唱會，壓力過大又失眠、吃不下，178公分的他暴瘦4公斤，只剩64公斤，已是過往拍《台灣霹靂火》時的乾扁身形。因健康狀況不佳，他已將原訂9月13日的演出延期至明年1月。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中