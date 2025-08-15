秦楊右眼突失明左眼弱視 錯失黃金搶救期視力剩5成

秦楊當年以《台灣霹靂火》劉文聰一角爆紅。

（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦楊今年父親節當天驚傳右眼失明，讓他直呼：「人生變黑暗！」他昨接受本報訪問，提到自己左眼先天弱視，視力僅有0.025，從小都靠右眼看世界。沒想到8日一睜眼，右眼突然一片黑灰、幾乎看不見，讓他驚恐萬分，當天就醫找不出原因，隔天才確診「急性黑矇症」。

秦楊就醫檢查眼睛，確診罹患「急性黑矇症」。

（秦楊提供）

他回想當下幾乎全盲狀態，令他崩潰，直呼：「眼睛看不到，真的想去死！」他提到就診後，檢查出因視網膜神經血管嚴重堵塞，引發突發性失明，醫生告知這是「急性黑矇症」，並遺憾告訴他已錯過黃金6小時搶救期，加上血管堵塞嚴重，頂多只能恢復8成視力。

如今他右眼恢復5成視力，他解釋這「5成」是看出去的視野，只有上半部，看不到下半部，「像是我面對一個人，我只看得到鼻樑以上，下半部仍是一片灰黑。」他現在眼前仍是霧濛濛，走路也失去平衡感，容易頭暈，好在老婆一直在身旁照顧他。

突然失明這件事，除了提醒他健康的重要性，也讓他想起當法醫的岳父早在10年前就叮嚀他：「眼睛50歲後要好好保養，不然會失明，因為你只用一顆眼睛看，壓力會加倍。」如今他因眼疾問題，無法看手機的文字，只能透過電話和朋友聯絡。

他也提到近日一直忙著9月的公益演唱會，壓力過大又失眠、吃不下，178公分的他暴瘦4公斤，只剩64公斤，已是過往拍《台灣霹靂火》時的乾扁身形。因健康狀況不佳，他已將原訂9月13日的演出延期至明年1月。

