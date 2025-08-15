大牙閃離阿廖師 急撇非關性騷案

大牙（右）與老公阿廖師先前經常穿羽球情侶裝放閃。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大牙」周宜霈與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威結婚5年，昨公開共同聲明，表示兩人已於上個月簽字離婚，強調沒有嚴重爭吵，也沒有第三者介入，目前各自安好：「當年我們因為相愛，一起踏上婚姻這條路；經過5年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。」

大牙（左）5月20日才放閃阿廖師，卻突爆已離婚。（翻攝自臉書）

大牙2023年指控過去遭「黑人」陳建州性騷擾，當時她的演藝工作全面停擺、陷憂鬱，阿廖師陪她走過這段#MeToo風暴。雖然官司已經終結，但仍在大牙身心靈留下極深陰影。此次宣布離婚，被外界揣測與性騷案有關，經紀人回應：「絕對沒有關係喲！當時的陪伴是真實的，也是一起挺過來的。」

兩人在聲明中提到，結婚5年的相處過程中，多數時光是互相鼓勵、彼此陪伴，一同走過低潮與生活困境，讓日子重新回復光亮。但隨著越了解彼此，也越覺得更適合的關係是家人與朋友，「我們都努力過了，但不得不接受愛情已逝。」

在確定彼此都願意接受結束婚姻的當下，大牙、阿廖師選在7月24日平靜、順利的辦理好手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。」

大牙2020年5月20日，與阿廖師穿羽球情侶裝登記結婚，她當時打破「不婚不生」宣言走進婚姻。婚後初期感情緊密，服裝經常搭配成情侶款，且每年都會舉辦明星羽球賽，外界對兩人印象一直是恩愛夫妻。今年5月20日，大牙還在社群分享與阿廖師抱著毛孩的依偎照慶祝木婚，並喊著：「我現在很幸福！」沒想到相隔不到3個月，兩人竟宣布離婚，那張照片也成為最後的放閃合影，令人不勝唏噓。

