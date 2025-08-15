黃韻玲挑戰「民歌二重唱」 揪萬芳組限定團

黃韻玲（圖）將與萬芳搭檔在淡水開唱力挺民歌。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃韻玲將與萬芳搭檔，要以二重唱的限定組合，參加24日在淡水漁人碼頭舉辦的「下一站，憶起唱民歌」演唱會，她們早在1998年就合作過民歌翻唱專輯，這次也會演唱當年專輯收錄的《娃娃的故事》、《七月涼山》，還有各自的經典歌曲。

黃韻玲將與萬芳（圖）搭檔在淡水開唱力挺民歌。（新視紀整合行銷提供）

黃韻玲表示與萬芳相識多年，是個奇妙的緣分，每次為她寫歌都不需要對KEY，因為大概知道她音域最好聽的地方與口氣，如何呈現能符合她的心境與換氣。萬芳也常與她分享瑜珈課程，黃韻玲透露，從她身上會看見冒險、新的改變與嘗試，尤其是貼近大地、宇宙的事情，「不管是纏著她或是一起合作，就會感染到動力。」

今年適逢民歌50週年，淡水正是民歌的發源地之一，本次在淡水漁人碼頭演出的歌手除了黃韻玲及萬芳，還有三金歌王殷正洋、客家歌王謝宇威以及大學城時期的民歌手廖柏青都受邀登台。

