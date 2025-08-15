晴時多雲

娛樂 最新消息

鄭智善驚豔台灣炒麵 認證啤酒和羊肉爐最搭

鄭智善驚豔台灣炒麵 認證啤酒和羊肉爐最搭鄭智善昨來台出席記者會，自豪酒量很好。（品牌提供）
※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒※

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國主廚鄭智善因參加《黑白大廚》聲名大噪，昨天她來台出席啤酒品牌活動，自豪酒量很好、喝不醉，10瓶玻璃瓶的啤酒也沒問題，《黑白大廚》的所有廚師都喝不倒她。

鄭智善此行分別前往台北、台中的餐廳嘗鮮，透露台中料理很合她的口味，比較沒有那麼甜，最驚豔的料理是炒麵，認為最搭配啤酒的是羊肉爐，最不喜歡的是香菜。

最近中國美食節目《一飯封神》被質疑是抄襲《黑白大廚》，包括佈景及比賽規則都如出一轍，更不用說其中一位選手的「拔絲」手法與她的拿手菜幾乎一模一樣。

記者昨詢問鄭智善，如果其他廚師的拿手菜與她「類似」是否會介意？她高EQ回應，如果對方青出於藍，她會以學習的心態看待，記者問她會不會想喝個3杯買醉？鄭智善笑說：「只喝3杯太少了！」

※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒※

點圖放大header
點圖放大body

