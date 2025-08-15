晴時多雲

娛樂 最新消息

佳娜挺7月肚喊「生5胎」 祖雄「一打三」不累

佳娜（左起）、1歲女兒及祖雄出席記者會，一家人互動溫馨。（記者陳奕全攝）佳娜（左起）、1歲女兒及祖雄出席記者會，一家人互動溫馨。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星祖雄和烏克蘭女星佳娜婚後生下女兒「內內」，今年4月底更宣布懷第二胎的好消息。昨佳娜挺7個月孕肚現身，與老公祖雄、1歲女兒內內「一家四口」溫馨亮相，佳娜透露預產期在11月中，這次懷胎更容易感到不適，會孕吐、抽筋等，不過佳娜坦言還想再生，甚至目標是生五胎：「覺得有人還沒到！」

佳娜這次懷孕只胖1.5公斤，祖雄說佳娜越接近生產日體重才會再增加，這次老婆懷孕胎位較低，所以無法做一些需要蹲的家事，佳娜也說遇上自己一人在家時，如果還要照顧女兒會很勞累，提及有次幫內內洗屁屁，她聞到味道狂吐，女兒見狀嚎啕大哭，場面十分混亂，急忙call祖雄回家救場。

如今要「一打三」的祖雄笑回這是甜蜜的負擔，「本來我的興趣就是運動，以前頻率是每天，現在一個月一次，時間大幅縮減，但陪小朋友是另一種幸福。」也說很享受跟孩子玩的過程。

