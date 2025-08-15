晴時多雲

娛樂 最新消息

「創作才子」鶴抗癌重生發片 黃宣戴假髮搞笑助陣

鶴（左）推出第二張專輯，黃宣打扮成「冒牌鶴」站台。（記者胡舜翔攝）鶴（左）推出第二張專輯，黃宣打扮成「冒牌鶴」站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠、實習記者譚曉曼／台北報導〕「創作才子」鶴The Crane去年甲狀腺癌復發，抗癌重生後推出第二張專輯，與交往3年多的設計師女友一起催生出「愛情結晶」；昨天好友黃宣更cosplay成「冒牌鶴」驚喜站台，現場笑聲連連。

鶴十年前曾罹患甲狀腺癌，沒想到去年又復發，不過他心情不太緊張，積極開刀治療，目前傷口、體力都已恢復，只是脖子留下約7公分的疤痕，被問會不會擔心影響唱功？鶴打趣：「我都會催眠自己唱得比以前更好。」

他很感謝女友陪伴他走過治療過程，這次女友更成為他第二張專輯《Same Stories, Different Narratives》的藝術總監，昨天的新片發布會上，女友也幫他打點大小事；黃宣更是一改光頭造型，戴上長假髮、穿上長袍，從頭到腳複製成鶴，兩人站在一起就如同雙胞胎一般，畫面非常爆笑。

