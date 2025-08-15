晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈金鐘60星光主持「4將」亮相〉木木連莊受封學姐 黃鐙輝自嘲「言止擔當」

夏和熙（左起）、木木、黃鐙輝和黃迪揚將主持金鐘60星光大道，興奮表示會做足準備。（記者潘少棠攝）夏和熙（左起）、木木、黃鐙輝和黃迪揚將主持金鐘60星光大道，興奮表示會做足準備。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎星光大道主持人發布會昨登場，本屆節目類頒獎典禮由夏和熙、木木搭檔，戲劇類則首度由「雙黃」組合黃鐙輝、黃迪揚共同主持。

四人互封「擔當」稱號，黃鐙輝笑稱自己是顏值擔當，木木是活力擔當，黃迪揚是節奏擔當，夏和熙則自封性感擔當。黃鐙輝話鋒一轉，又自嘲是「言止擔當」，乾脆當花瓶就好。去年他與夏和熙主持後台新聞中心，今年首度躍升星光主持人，兩人直呼像中樂透。

木木連莊主持紅毯，回想去年初登場前緊張到失眠，還傳訊向搭檔黃豪平求助，對方安慰她彩排後就會安心，果然如此，今年反而滿心期待。她雖被封為「學姐」，但稱三位男主持都是前輩，分享的經驗令她獲益匪淺，也透露這次會準備紅毯祕笈給他們。

夏和熙視這次主持為里程碑，從68公斤減到60公斤。對此，黃鐙輝打趣說：「主持跟體重有關嗎？」強調自然才是王道，不刻意瘦身或把白髮染黑，「每位主持人都要有不同特色，不然大家看複製人、AI就好。」

黃迪揚笑說曾擔心黃鐙輝太聒噪，但看了往年的影片做功課後發現，開場後兩人會分開作業才鬆一口氣，也形容這次接到主持像在做夢一樣，難掩興奮之情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中