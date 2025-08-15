〈金鐘60星光主持「4將」亮相〉木木連莊受封學姐 黃鐙輝自嘲「言止擔當」

夏和熙（左起）、木木、黃鐙輝和黃迪揚將主持金鐘60星光大道，興奮表示會做足準備。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎星光大道主持人發布會昨登場，本屆節目類頒獎典禮由夏和熙、木木搭檔，戲劇類則首度由「雙黃」組合黃鐙輝、黃迪揚共同主持。

四人互封「擔當」稱號，黃鐙輝笑稱自己是顏值擔當，木木是活力擔當，黃迪揚是節奏擔當，夏和熙則自封性感擔當。黃鐙輝話鋒一轉，又自嘲是「言止擔當」，乾脆當花瓶就好。去年他與夏和熙主持後台新聞中心，今年首度躍升星光主持人，兩人直呼像中樂透。

請繼續往下閱讀...

木木連莊主持紅毯，回想去年初登場前緊張到失眠，還傳訊向搭檔黃豪平求助，對方安慰她彩排後就會安心，果然如此，今年反而滿心期待。她雖被封為「學姐」，但稱三位男主持都是前輩，分享的經驗令她獲益匪淺，也透露這次會準備紅毯祕笈給他們。

夏和熙視這次主持為里程碑，從68公斤減到60公斤。對此，黃鐙輝打趣說：「主持跟體重有關嗎？」強調自然才是王道，不刻意瘦身或把白髮染黑，「每位主持人都要有不同特色，不然大家看複製人、AI就好。」

黃迪揚笑說曾擔心黃鐙輝太聒噪，但看了往年的影片做功課後發現，開場後兩人會分開作業才鬆一口氣，也形容這次接到主持像在做夢一樣，難掩興奮之情。

