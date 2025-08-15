晴時多雲

娛樂 最新消息

〈人物專訪〉于冠華為江蕙寫歌「摃龜3次」終圓夢 11月登大巨蛋唱民歌

于冠華從小熱愛民歌，很開心能登上大巨蛋獻唱。（記者王文麟攝）于冠華從小熱愛民歌，很開心能登上大巨蛋獻唱。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

天后江蕙近期在北高雙蛋的演唱會引起網友一片好評，演出曲目之一《女人的故事》是于冠華創作，對於作品能被江蕙選唱，于冠華受訪時表示：「能為她寫一首歌，是創作人一生值得驕傲的事情。」並大讚江蕙：「她復出得非常漂亮，是完美的復出。」

女人的故事獲青睞 敬重江蕙點名提攜

前陣子江蕙在高雄開唱，好友方文琳驚喜上台，江蕙笑說：「剛剛唱那首《女人的故事》，妳前夫（于冠華）寫的。」方文琳大方說：「我們到現在還是維持很友好的家人關係。」于冠華被江蕙點名，也讓更多人知道他曾為天后寫歌。

于冠華談到，早年江蕙固定一年出一張專輯，他也多次試著「投稿」，苦笑說：「我摃龜了3年，每次歌曲都進入最後決選，可惜沒被選上。」《女人的故事》是他嘗試寫給江蕙的第四首歌，終於被選上，「感覺完成了創作大業，二姐是值得尊敬的歌手，很照顧人，有豁達寬廣的愛，值得學習。」

江蕙（左）和方文琳的友情深厚。（寬宏提供）江蕙（左）和方文琳的友情深厚。（寬宏提供）

曾經到民歌餐廳駐唱 笑揭昔幫周華健代班

11月22日于冠華將首次登上大巨蛋參加「民歌大團圓」演唱會，透露會在致敬單元獻唱緬懷已故歌手薛岳和韓賢光，一位是他的老師，一位是他的製作人，都有淵源。談到民歌，于冠華說最早受到啟發是聽到金韻獎冠軍陳明韶唱的《風！告訴我》，「 這樣的聲音氣質太迷惑我了，無懈可擊！」也激勵他更努力彈唱，希望長大能成為民歌手。

于冠華也曾到民歌餐廳駐唱，笑說：「我外號叫做代班王子，代最多班的是周華健。」只要遇到周華健太忙不能來，他就代打，笑說：「我聽到台下一片嘆氣，我還是硬著頭皮上，下面的人也不鳥我，顧著切牛排、聊天。」大巨蛋民歌演唱會購票可洽拓元。

點圖放大header
點圖放大body

