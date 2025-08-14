晴時多雲

廖峻兒子公開助理盜刷明細！ 楊文慈回擊已交律師處理

廖峻（前）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（資料照，記者潘少棠攝）廖峻（前）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻4月三度中風，現在由兒子廖錦德照顧，積極復健中。但廖錦德昨公開廖峻的刷卡紀錄，認為先前照顧廖峻7年的楊文慈，在廖峻入住加護病房時，盜刷4筆共3萬4064元的帳單，並質疑楊文慈名下的兩台名車是廖峻送的，還意有所指地酸：「見識見識一人開兩台名車，免費把屎把尿的助理。」

對於廖錦德的指控，楊文慈透過廖峻經紀人蔣少表示，這些家務事她不會再管、也不回應解釋，「相關證據我已截圖，包括留言處，已交由律師處理」。據悉，4月刷卡的4筆帳單是因為廖峻過往都是由楊文慈接送去復健、工作，廖峻自認「使用者付費」，因此楊文慈名下車子的牌照稅、燃料稅和保險費等一直都綁定他的信用卡，當時他中風，大家無暇變更卡片設定，才會自動扣款。

廖錦德控訴爸爸中風後，信用卡被盜刷。（翻攝自IG）廖錦德控訴爸爸中風後，信用卡被盜刷。（翻攝自IG）

廖峻女兒也嗆聲楊文慈：「盜刷盜領，都有證據！口口聲聲說免費助理，這不就是自打嘴巴嗎？」楊文慈則不願再攪入口水戰，無奈表示：「不想因為有人發文就回應，所有的事情都交由律師處理。」

