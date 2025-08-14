林襄遭阿布舞暗指小三 經紀公司嚴正反駁

林襄（左）遭傳介入前樂天女孩阿布舞（右）和球星馬傑森感情，經紀公司嚴正反駁。（本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神林襄近日遭前樂天女孩阿布舞影射，疑似介入她與球星馬傑森的感情，消息曝光後引起熱論，林襄也因此揹上小三罵名，不過針對傳言，林襄經紀公司嚴正發聲反駁，強調這是不屬實的內容。

阿布舞近日在Podcast節目中透露，她曾與一名球員「Michael」交往約半年，不過後來男方疑似劈腿，與另一位啦啦隊女孩陷入曖昧，形成三角戀。她坦言：「還是很震驚，我聽到的故事（交往時間）是重疊的。」雖然阿布舞未直接點名，不過主持人在旁語帶暗示地說「很襄」，讓外界聯想起過去曾傳出戀情的球員馬傑森與林襄。

消息傳開後，阿布舞在社群上豁達表示會當作人生經驗，而受牽連的林襄則透過經紀公司反駁，經紀公司表示，有關林襄被影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，「對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」

