〈人物專訪〉薩諾斯曾「一年不敢坐馬桶」 曝4歲被恐怖片嚇爆

喬許布洛林在新片《凶器》化身鋼鐵慈父，自爆兒時被恐怖片嚇到不敢坐馬桶。（華納兄弟提供）

「薩諾斯」喬許布洛林從影逾40年首度主演恐怖驚悚片，在新片《凶器》化身鋼鐵慈父「亞契」，為尋找失蹤的兒子不惜一切代價，並同時擔任執行製片。童年時曾被恐怖片嚇到的他，透露長年避開該類型，但這次卻被導演札克克瑞格的劇本與創作熱情打動，決定挑戰從未嘗試的領域。

喬許布洛林曝4歲被恐怖片嚇爆 接拍《凶器》全因導演

回憶第一次讀該片劇本，喬許說結構設計非常吸引人，「我一直反覆回看，好像在找出錯誤。但每次再讀，就變得更有趣、更耐人尋味。」他形容片中每個角色，其實都是導演在摯友去世後，對內心不同層面的投射，「他很顯然受一些名導影響，卻又發展出自己的風格，當我看了他先前的《宿劫》，就更確定，我喜歡這傢伙！」

喬許也分享從小看恐怖片的記憶，包括4歲看了《幽浮魔點》，被馬桶爬出的史萊姆嚇到一年不敢坐馬桶，《十三號星期五》更讓他緊張到整夜無法闔眼。「我媽是恐怖片狂熱粉絲，我想我小時候也是半個恐怖片迷，只是一直沒演過。」

喬許布洛林（左）和導演札克克瑞格合作《凶器》，大讚他開創恐怖片新潮流。（華納兄弟提供）

他大讚導演克瑞格正在開創恐怖片的新潮流，不再只是迎合觀眾，而是兼具智慧、情感與個人視角的敘事，更將這種潮流比喻為一種循環，「就像我拍《險路勿近》時，那時幾乎沒有人在拍西部風格的電影，結果上映後掀起一波熱潮。恐怖片現在正處於類似的循環，我很喜歡，也很榮幸能在這波浪潮中與一位我認為非常優秀的導演合作。」《凶器》今天在台上映。

