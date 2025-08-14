晴時多雲

娛樂 最新消息

〈人物專訪〉頌樂學中文全靠《不能說的．秘密》

頌樂來台發展，盼有機會能合作蔡依林。（記者王文麟攝）頌樂來台發展，盼有機會能合作蔡依林。（記者王文麟攝）

記者張釔泠／專訪

MAMAMOO隊長Solar頌樂推出首支中文單曲《Floating Free》，這次她與9m88合作，也期待未來有機會能見到「周董」周杰倫，「因為我一開始學中文，就是看他的劇本、他的訪問學的。」此外，粉絲也一直向她介紹「Jolin」蔡依林，頌樂說：「我聽了她的新歌，覺得她很cool，希望可以與她合作，但是她很忙。」

頌樂每天勤練中文3～4小時，隨身包包裡總是帶著厚厚的中文筆記。（記者王文麟攝）頌樂每天勤練中文3～4小時，隨身包包裡總是帶著厚厚的中文筆記。（記者王文麟攝）

一度不知周董是歌手 許願合作蔡依林

她經常首爾、台北兩地飛，坦言已經習慣忙碌的行程，「幾乎沒有放假，但是不辛苦，因為現在學中文，來這裡有很多可以說中文的機會。」隨身包包裡除了有厚厚的中文筆記，還有周董《不能說的．秘密》劇本，因為太喜歡這部電影，看了很多遍，最初便選擇這個劇本學習中文。

頌樂還害羞自曝：「 一開始認為他（周董）是演員，後來知道他是歌手，我被嚇到，因為演技很好。以為電影裡彈鋼琴是假的，之後才知道原來是他親自彈的，真的是天才。」稱讚周董很帥。

頌樂用周董《不能說的．秘密》劇本學習中文。（記者王文麟攝）頌樂用周董《不能說的．秘密》劇本學習中文。（記者王文麟攝）

她持續每天學習3到4小時中文，不斷練習口語對話，日前來台灣舉辦兩場簽名會，全程和歌迷說中文，但卻有一點氣餒，「歌迷問的問題，我還是聽不太懂，也許是說太快、口音不一樣，覺得很難。」她喊著對自己很失望，下一秒又自我打氣：「可能我很著急、是急性子。」坦言不會放棄用中文自由溝通的終極目標。

