吳申梅伴母追星 搶票朝聖江蕙

吳申梅（右）搶票帶媽媽看江蕙的演唱會。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「二姐」江蕙重返歌壇，北高巨蛋共唱23場掀起熱潮，許多藝人也加入搶票行列。

鐵粉吳申梅自掏腰包帶媽媽「瑪莉姐」追星偶像，母女倆提早1小時入場，她笑說：「有特別沐浴淨身，經過這麼多年，終於又盼到二姐的演唱會！」

吳申梅當年曾與江蕙同門，感動表示，二姐除了神級唱功令人迷醉，還有在歌壇的風範和氣度，更是所有後輩一輩子學習的目標。

孝順的吳申梅認為能與媽媽一同觀賞偶像開唱意義非凡，「看著舞台上陪伴我成長的天后，熟悉的旋律彷彿把我帶回童年時光。」當江蕙唱到《斷腸詩》時，她忍不住紅了眼眶，直呼二姐溫暖的歌聲完全沒有改變，「尤其這次融合了布袋戲、舞蹈及戲劇的演出，真的耳目一新。」

除了江蕙的音樂與舞台魅力，現場氣氛也讓她感到溫馨。吳申梅分享，很感動能與坐在身邊的歌迷結緣，大家一起拍照、一起為二姐打氣，提到江蕙在安可時特地回到舞台，清唱《甲你攬牢牢》與全場告別，「真的太有心、太感動了。」

