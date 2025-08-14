晴時多雲

娛樂 最新消息

《百味人生》母女戲虐心 陳珮騏淚揭不熟親媽

林萱瑜（左起）、岳虹、陳珮騏在三立八點檔《百味人生》尬演技。（記者陳奕全攝）林萱瑜（左起）、岳虹、陳珮騏在三立八點檔《百味人生》尬演技。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺、實習記者譚曉曼／台北報導〕岳虹、陳珮騏和林萱瑜昨宣傳三立新八點檔《百味人生》，其中岳虹和陳珮騏飾演母女，但媽媽賣女求榮，預告八點檔劇情將挑戰觀眾道德尺度。陳珮騏戲裡有句台詞是「其實我常常問我自己，我到底是不是妳的親生女兒」，讓她在家背詞時就痛哭。

陳珮騏爸媽離婚後，她和媽媽過往爭執不斷，且媽媽遠嫁加拿大，昨受訪時她眼眶含淚，幽幽說：「媽媽常忘記有我存在。」因此她也常想問媽媽一樣問題。她提到這10多年來雖然媽媽都會返台，但母女倆從沒見過面，媽媽只有透過訊息請她代辦文件，訊息的用字遣詞都很客氣，會用到「請」、「麻煩」等字，像極了公事往來窗口。

母女倆逢年過節也從不傳訊息祝福彼此，但陳珮騏透露媽媽去年竟然傳了「生日快樂」給她，是人生中第一次，她則回媽媽：「我的存在造成妳的不幸，我也很抱歉。」一旁岳虹聽聞後直呼：「難怪演你演母女的戲都很激動！」

此外，林萱瑜過去和吳婉君是好友，Junior向她求婚時，吳婉君也同在，但閨密情去年卻悄悄生變，今年3月吳婉君遭男友趙駿亞施暴，意外被發現吳婉君的IG早已取消追蹤林萱瑜和Junior。林萱瑜昨坦言對於被退追蹤也是一頭霧水，但不想多問。她也提到Junior對此感到難過又遺憾，只能尊重對方決定。

