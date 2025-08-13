晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

FEniX多元發展行程滿 MAX暖心照料受傷小鳥

男團FEniX活動邀約不斷。（台東縣政府提供）男團FEniX活動邀約不斷。（台東縣政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團FEniX近期活動邀約不斷，成員們忙碌奔波各地，日前在工作途中卻發生了一段意外插曲，當時團員們在飯店房間休息時，突然有一隻受傷的小鳥飛進來，狀況看來虛弱。隊長MAX第一時間察覺異狀，雖然演出時間迫在眉睫，仍放下手邊準備工作，細心查看小鳥狀況，擔心牠因傷勢影響安全。

FEniX的MAX暖心照顧受傷的小鳥。（踢帕娛樂提供）FEniX的MAX暖心照顧受傷的小鳥。（踢帕娛樂提供）

為了讓受傷的小鳥及時獲得救助，MAX委託工作人員將牠送往動物醫院接受治療，並在演出準備期間不斷透過訊息詢問進度與檢查結果，許多粉絲得知消息，紛紛留言誇讚MAX，真的是真性情的暖男！

除了團體活動外，FEniX五位成員也積極拓展個人事業版圖。夏浦洋、陳峻廷跨足戲劇圈，挑戰不同角色展現演技。曹家齊則深受各大品牌青睞，業配邀約接連不斷。

李承隆近期單飛發行個人單曲《沒有情人的情歌》，MV上線不久便突破百萬點閱，成績亮眼，他也與MAX持續投入新歌創作，展現對音樂的熱情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中