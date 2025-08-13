FEniX多元發展行程滿 MAX暖心照料受傷小鳥

男團FEniX活動邀約不斷。（台東縣政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團FEniX近期活動邀約不斷，成員們忙碌奔波各地，日前在工作途中卻發生了一段意外插曲，當時團員們在飯店房間休息時，突然有一隻受傷的小鳥飛進來，狀況看來虛弱。隊長MAX第一時間察覺異狀，雖然演出時間迫在眉睫，仍放下手邊準備工作，細心查看小鳥狀況，擔心牠因傷勢影響安全。

FEniX的MAX暖心照顧受傷的小鳥。（踢帕娛樂提供）

為了讓受傷的小鳥及時獲得救助，MAX委託工作人員將牠送往動物醫院接受治療，並在演出準備期間不斷透過訊息詢問進度與檢查結果，許多粉絲得知消息，紛紛留言誇讚MAX，真的是真性情的暖男！

除了團體活動外，FEniX五位成員也積極拓展個人事業版圖。夏浦洋、陳峻廷跨足戲劇圈，挑戰不同角色展現演技。曹家齊則深受各大品牌青睞，業配邀約接連不斷。

李承隆近期單飛發行個人單曲《沒有情人的情歌》，MV上線不久便突破百萬點閱，成績亮眼，他也與MAX持續投入新歌創作，展現對音樂的熱情。

