天王天后花海賀江蕙 費玉清獻巨大花蝴蝶

江蕙重返小巨蛋開唱，費玉清送上華麗蝴蝶花禮。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌壇擁有好人緣的江蕙重返小巨蛋開唱，台港多位天王天后都送花祝福，已引退的摯友費玉清，繼上次高雄巨蛋場送出「浴火鳳凰」給江蕙，這次又展現不同心意，送上巨型蝴蝶花禮，誠心祝福回歸歌壇的好友江蕙「翩然飛舞於音樂的天空！」

張學友送花祝福江蕙。（記者陳慧玲攝）

費玉清送花很有心意，請花店精心打造了寬272公分、高210公分的華麗蝴蝶花禮，蝶身與觸角皆以水鑽鑲嵌，放在小巨蛋外場，在燈光映照下流光溢彩、熠熠生輝；雙翅則以紅色系鮮花層層堆疊而成，花香與色澤交織，華美如幻，昨歌迷入場紛紛搶著和這「花蝴蝶」合照。

周杰倫送花祝福江蕙。（記者陳慧玲攝）

對於在江蕙高雄、台北場分別送上不同造型的花禮，費玉清表示：「這兩種意象，都滿載著我的祝福！鳳凰象徵自信與重生，而蝴蝶則代表了蛻變與自由。江蕙如蝴蝶般，經歷破繭的淬煉後華麗現身，綻放出閃耀的生命光芒。願她今後以更燦爛的姿態，翩然飛舞於音樂的天空！」

張惠妹送花祝福江蕙。（記者陳慧玲攝）

香港「歌神」張學友則隔海送花給江蕙，花牌寫著「祝二姐演唱會台北場演出成功」，另外和江蕙情如姐弟的「周董」周杰倫也送上美麗花朵，花牌寫下「祝賀二姐金嗓重現，萬人動容」，天后張惠妹送的花則寫著「Dear二姐，妳就是傳奇」。張清芳送花寫下「有些美好，是值得等十年的」。

